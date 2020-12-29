Снег все же будет: синоптики уточнили, где погода на Новый год порадует зимой

Погода в Украине на Новый год все же порадует жителей некоторых областей снегом. Осадки ожидаются в западных областях ночью, 31 декабря. Правда снег будет мокрым, поэтому надолго не задержится.

А вот на остальных территориях Новый год будет с дождем, пишет в Facebook Наталка Диденко. Не дойдут осадки лишь до Востока, Запорожья, Днепропетровской области.

В новогоднюю ночь термометры покажут +1+5 градусов, на Востоке около нуля. А днем 1 января будет +4+9 градусов, в Крыму до +12 градусов. На Западе и Востоке Украины в течение дня 1-го января будет прохладнее от +1 до +4 градусов.

А вот 30 декабря в большинстве областей без осадков - разве что туман или морось. Лишь в западных областях местами ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер сохранится порывистый, южного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха ближайшей ночью до +5 градусов, завтра днем +5+10 градусов, на Юге до +12 градусов. В восточных областях ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

В Киеве в среду ожидается облачная влажная погода, но без существенных осадков. Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью +3+5 градусов, днем +5+7 градусов.

"Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой. Не унывайте через серые облака, противную морось и туманы - это весна нам так подмигивает", - добавила Диденко.

В Укргидрометцентре также показали карты погоды на 30-31 декабря.

Погода в Украине 30 и 31 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, в каких областях будет самая высокая температура на Новый год.

Кроме того метеорологи заявляют, что 2020 год сможет стать самым теплым за всю историю наблюдений.