Синоптики уточнили, де погода на Новий рік порадує зимою

Погода в Україні на Новий рік все ж порадує жителів деяких областей снігом. Опади очікуються у західних областях вночі, 31 грудня. Правда сніг буде мокрим, тому надовго не затримається.

А ось на інших територіях Новий рік буде з дощем, пише в Facebook Наталка Діденко. Не дійдуть опади лише до Сходу, Запоріжжя, Дніпропетровської області.

У новорічну ніч термометри покажуть +1+5 градусів, на Сході близько нуля. А вдень 1 січня буде +4+9 градусів, в Криму до +12 градусів. На Заході і Сході України протягом дня 1-го січня буде прохолодніше від +1 до +4 градусів.

А ось 30 грудня в більшості областей без опадів - хіба що туман або мряка. Лише в західних областях місцями очікується дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер збережеться поривчастий, південного і південно-східного напрямків.

Температура повітря найближчої ночі до +5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

У Києві в середу очікується хмарна волога погода, але без істотних опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів.

"Новий рік у столицю прийде з дощем і теплою погодою. Не сумуйте через сірі хмари, противну мряку і тумани - це весна нам так підморгує", - додала Діденко.

В Укргідрометцентрі також показали карти погоди на 30-31 грудня.

Погода в Україні 30 і 31 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики Українського гідрометцентру розповіли, в яких областях буде найвища температура на Новий рік.

Крім того, метеорологи заявляють, що 2020 рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень.