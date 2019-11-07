Снег уже близко: погода в ближайшие дни снова изменится

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, ожидается пасмурная и прохладная в большинстве областей страны. Однако уже в ближайшие выходные, 10 и 11 ноября, в Украину вернется солнце и тепло. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик сообщила, что в некоторых странах Европы уже пошел снег, а в Украине в это время ожидается небольшое похолодание.

"Снег в Европе уже – не новость, особенно в горных, или поблизости, районах. Вот и завтра, 8 ноября, снег будет идти в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии и странах Скандинавии. Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наш Север и Запад, пока грех жаловаться", - отметила Диденко и рассказала о погоде в пятницу.

Карта погоды

"Снижение температуры воздуха до +9 +14 градусов – такое себе похолодание, как для ноября. В пятницу свежий воздух еще побудет, в западных и северных областях – ожидаются все те же +9 +14 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей – теплая погода удержится, +14 +20 градусов. Дожди пройдут в ближайшую ночь на Севере Украины, а завтра днем осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет с востока, юго-востока, слабый или умеренный", - написала синоптик.

Карта погоды

В Киеве 8 ноября ожидается прохладная погода, а ночью возможен дождь.

"В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7 +9 градусов, максимально +11 +13 градусов", - рассказала Диденко и добавила, что на выходных ожидается потепление.

"Если вы приготовились до дальнейшего и целиком природного понижения температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не выйдет. На выходных к нам опять придет потепление! Придется радоваться", – предупредила синоптик.