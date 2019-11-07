Сніг вже близько: погода в найближчі дні знову зміниться

Погода в Україні у п'ятницю, 8 листопада, очікується похмура і прохолодна у більшості областей країни. Проте вже в найближчі вихідні, 10 і 11 листопада, в Україну повернеться сонце і тепло. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик повідомила, що в деяких країнах Європи вже пішов сніг, а в Україні у цей час очікується невелике похолодання.

"Сніг у Європі вже не новина, особливо в гірських, або поблизу, районах. Ось і завтра, 8 листопада, сніг буде йти в Альпах, на півночі Іспанії, на півдні Франції, Шотландії та країнах Скандинавії. Тому українцям, навіть з похолоданням, яке прийшло на наш Північ і Захід, поки гріх скаржитися", - зазначила Діденко і розповіла про погоду в п'ятницю.

Карта погоди

"Зниження температури повітря до +9 +14 градусів – таке собі похолодання, як для листопада. У п'ятницю свіже повітря ще побуде, в західних і північних областях очікуються все ті ж +9 +14 градусів. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей – тепла погода утримається, +14 +20 градусів. Дощі пройдуть у найближчу ніч на Півночі України, а завтра вдень опади можливі лише в західній частині. На решта території буде переважати суха повітряна маса. Вітер зі сходу, південного сходу, слабкий або помірний", - написала синоптик.

Карта погоди

У Києві 8 листопада очікується прохолодна погода, а вночі можливий дощ.

"У Києві 8 листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7 +9 градусів, максимально +11 +13 градусів", - розповіла Діденко і додала, що на вихідних очікується потепління.

"Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. На вихідних до нас знову прийде потепління! Доведеться радіти", – попередила синоптик.