Снайперка Євгенія Емеральд оголосила про розлучення з військовим: в чому причина

Снайперка Євгенія Емеральд розлучається з військовим

На своїй сторінці в Instagram Євгенія оприлюднила фото з чоловіком, де розділила їх білою смугою, що означає розставання.

"Офіційно. Це - розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки. Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною", - написала снайперка.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком (фото: instagram.com/ukraine.ua)

Також Євгенія попросила поставитися до її вчинку та ситуації з повагою, оскільки всю інформацію вона розповідає у медіа та на своїй сторінці в соціальній мережі.

Історія кохання Євгенії та Євгенія

Торік Емеральд вийшла заміж на передовій за військового Євгена Стипанюка. Їхня історія була неймовірно романтичною, адже створити родину на передовій, де обидва кожної миті ризикують життям - це сміливо та дуже ризиковано.

Але кохання саме вирішує коли і де кого поєднати. Дивлячись на сильні почуття пари військових, було враження - це назавжди. Особливо після того, як Євгенія народила дитину.

Нагадаємо, що у родині Євгенії та Євгена народилась маленька принцеса Афіна. І для Емеральд це вже друга дівчинка. Адже від попередніх стосунків вона виховує доньку Жасмін.

Тож, красиві історії кохання мають свій логічний кінець. Євгенія не приховує, що це реальність і не завжди любов на фронті є сильнішою, ніж у звичайному житті.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком (фото: instagram.com/ukraine.ua)