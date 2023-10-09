Снайперка Євгенія Емеральд оголосила про розлучення з військовим: в чому причина

Одна з найвідоміших українських військових жінок Євгенія Емеральд змогла знайти не лише сенс у війні, а ще й своє кохання. Але сьогодні жінка повідомила про розлучення з коханим героєм.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис Євгенії Емеральд в Instagram розповідає, чому вона розлучається з коханим Євгеном Стипанюком.
На своїй сторінці в Instagram Євгенія оприлюднила фото з чоловіком, де розділила їх білою смугою, що означає розставання.
"Офіційно. Це - розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки. Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною", - написала снайперка.
Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком (фото: instagram.com/ukraine.ua)
Також Євгенія попросила поставитися до її вчинку та ситуації з повагою, оскільки всю інформацію вона розповідає у медіа та на своїй сторінці в соціальній мережі.
Торік Емеральд вийшла заміж на передовій за військового Євгена Стипанюка. Їхня історія була неймовірно романтичною, адже створити родину на передовій, де обидва кожної миті ризикують життям - це сміливо та дуже ризиковано.
Але кохання саме вирішує коли і де кого поєднати. Дивлячись на сильні почуття пари військових, було враження - це назавжди. Особливо після того, як Євгенія народила дитину.
Нагадаємо, що у родині Євгенії та Євгена народилась маленька принцеса Афіна. І для Емеральд це вже друга дівчинка. Адже від попередніх стосунків вона виховує доньку Жасмін.
Тож, красиві історії кохання мають свій логічний кінець. Євгенія не приховує, що це реальність і не завжди любов на фронті є сильнішою, ніж у звичайному житті.
Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком (фото: instagram.com/ukraine.ua)
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