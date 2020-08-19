Снайпер "ЛДНР" рассказал на исповеди всю правду: тренировали спецы под Ростовом

Снайпер "ЛДНР" исповедался украинскому офицеру (коллаж: РБК-Украина)

Снайпер "ЛДНР" поразил правдой про российское командование военных формирований на оккупированных территориях

Снайпер оккупационных войск так называемых "ЛДНР" рассказал всю правду о происходящем за линией разграничения. Мужчина, которого тренировали убивать украинских военных, поведал про огневую подготовку под Ростовом-на-Дону, российских кураторов, заградотряды, русское командование и прочее.

Исповедь снайпера выслушал и записал украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (Штрирлиц).

Мужчина представился Игорем Алексеевичем Петренко, проживающим в Луганске. Ему 27 лет. В июне 2014-го он пошел "на службу" на должность снайпера.

"Проходили подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы ГРУ. Мы тренировались... Нам все грамотно рассказывали", - рассказал Игорь и добавил, что тренировались они российским оружием.

Спецов на тренировке было три-пять человек, все происходило "в полях".

После подготовки мужчину отправили на КПВВ для проверки паспортов, а потом - строить блиндажи, затем хотели направить в заградотряд (который расстреливает своих беглецов с линии фронта).

Игорь признался, что решил сдаться по программе "Вернись домой живым". Они с товарищем пошли к блокпосту и разделились. Игорь отправился в сторону населенного пункта Золотое 5, а товарищ - севернее. К сожалению, второго "беглеца" застрелил "свой же" снайпер с заградотряда.

Мужчина говорит, что на должности снайпера получал официальную зарплату. В 2018-м году она составляла 15 тысяч рублей.

"Бывало так, что на Новый год давали двойную зарплату. Но это было редко. Так, когда приедет из России советник какой-то. Тогда при нем конечно выплачивали все как положено", - сказал Игорь и добавил, что у них в подразделении все командование было из России, а "сотрудники" - местные.

Игорь также рассказал, что им объясняли, что украинская армия - это фашисты, которые занимаются геноцидом людей, поэтому их нужно уничтожать.

Снайпер "ЛДНР" исповедался украинскому офицеру (видео: YouTube/Анатолий Штирлиц)

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