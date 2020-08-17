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В "ДНР" из детей воспитывают будущих боевиков: появилось фото-доказательство

Понедельник 17 августа 2020 10:43
В "ДНР" из детей воспитывают будущих боевиков: появилось фото-доказательство
В Донецке специфически воспитывают детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В "ДНР" и "ЛНР" оккупанты воспитывают из детей будущих боевиков

На Донбассе оккупанты растят из украинских детей будущих боевиков. В будущем они планируют заменить российских военных и с оружием в руках воевать против своего же украинского народа. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Российские оккупанты под маской "героических воинов "ДНР-ЛНР" уже шестой год воспитывают из наших детей, родившихся в Украине, для себя будущих уже своих "воинов", которые вскоре заменят российских военнослужащих и уже с оружием в руках будут противостоять нашим детям", - написал Амброськин и опубликовал подтверждающие это фото.

В глазах детей с оккупированных территорий украинцев представляют как захватчиков, которые захватили часть их родины и наступит время, когда они должны будут освободить свою землю.

В &quot;ДНР&quot; из детей воспитывают будущих боевиков: появилось фото-доказательствоВ &quot;ДНР&quot; из детей воспитывают будущих боевиков: появилось фото-доказательствоНа Донбассе оккупанты учат украинских детей воевать (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"И возвращаясь к детям - если в направлении воспитания наших детей не произойдет изменений, в 2014 год будет не самым за горами, и это касается не только Донецкой и Луганской областей, а всей нашей страны", - резюмировал Амброськин.

Как мы ранее сообщали, в сети появились фото кладбища военной техники под Ростовом.

Ранее на Донбассе погиб украинский разведчик при выполнении боевого задания. Боец получил фатальное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

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