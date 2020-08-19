Снайпер "ЛДНР" розповів на сповіді всю правду: тренували фахівці під Ростовом

Снайпер "ЛДНР" висповідався українському офіцеру (колаж: РБК-Україна)

Снайпер "ЛДНР" вразив правдою про російське командування військових формувань на окупованих територіях

Снайпер окупаційних військ так званих "ЛДНР" розповів всю правду про те, що відбувається за лінією розмежування. Чоловік, якого тренували вбивати українських військових, повідав про вогневу підготовку під Ростовом-на-Дону, російських кураторів, загороджувальні загони, російське командування та інше.

Сповідь снайпера вислухав і записав український офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штрірліц).

Чоловік представився Ігорем Олексійовичем Петренко, що проживає в Луганську. Йому 27 років. У червні 2014 року він пішов "на службу" на посаду снайпера.

"Проходили підготовку під Ростовом. Нас тренували фахівці ГРУ. Ми тренувалися ... Нам все грамотно розповідали", - розповів Ігор і додав, що тренувалися вони російською зброєю.

Спеців на тренуванні було три-п'ять осіб, все відбувалося "в полях".

Після підготовки чоловіка відправили на КПВВ для перевірки паспортів, а потім - будувати бліндажі, далі хотіли направити в заградзагін (який розстрілює своїх втікачів з лінії фронту).

Ігор зізнався, що вирішив здатися за програмою "Повернись додому живим". Вони з товаришем пішли до блокпосту і розділилися. Ігор відправився в сторону населеного пункту Золоте 5, а товариш - на північ. На жаль, другого "втікача" застрелив "свій же" снайпер з загороджувального загону.

Чоловік каже, що на посаді снайпера отримував офіційну зарплату. У 2018-му році вона становила 15 тисяч рублів.

"Бувало так, що на Новий рік давали подвійну зарплату. Але це було рідко. Так, коли приїде з Росії радник якийсь. Тоді при ньому звичайно виплачували все як годиться", - сказав Ігор і додав, що у них в підрозділі все командування було з Росії, а "співробітники" - місцеві.

Ігор також розповів, що їм пояснювали, що українська армія - це фашисти, які займаються геноцидом людей, тому їх потрібно знищувати.

Снайпер "ЛДНР" висповідався українському офіцеру (відео: YouTube/Анатолій Штірліц)

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