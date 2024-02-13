Снаряд вибухнув в 10 метрах від воїна. У Дніпрі врятували захисника з важким пораненням шиї

Історія врятованого воїна

Владислав народився і виріс в Донецькій області у селищі Нью-Йорк. На початку повномасштабної війни записався до ЗСУ. На позиції під час обстрілу Владислав отримав вкрай важке поранення. Снаряд 152 калібру вибухнув в 10 метрах від нього. Воїна врятувала підготовка та захисне оснащення.

"Пам'ять стерла все жахливе, що було потім. Каже, коли прийшов до тями та прочитав на халаті медсестри напис "лікарня Мечникова", подумав: "Клас. Я в найкращій лікарні. Мене тут точно врятують", - додає Риженко.

У Владислава було мінно-вибухове поранення шиї великим уламком, яке могло стати смертельним.

"Військові медики стабілізували воїна, екстрено доставили в Мечникова. На КТ побачили розрив верхньої частини лівої легені, перелом стегна, перелом надколінника, багато уламків", - говорить лікар.

Владислав переніс кілька операцій. Поряд із воїном постійно його мама і наречена Настя, яка на останньому побаченні перед пораненням пообіцяла завжди бути поруч з коханим.

"Стальний характер допомагає все витримати. Хоче вставати, ходити та бігати. Ми всі, лікарі і медсестри Мечникова, йому це гарантуємо", - каже Риженко.

Воїн зізнається, що мріє переписати на українську мову татуювання навпроти серця, яке колись зробив російською "Места нет", адже у душі він справжній українець.

Тату біля серця Владислав хоче перебити українською мовою (фото: Facebook/ Сергій Риженко)