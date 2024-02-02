ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Наполягала, щоб не забирали в тил". Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності

П'ятниця 02 лютого 2024 15:58
UA EN RU
"Наполягала, щоб не забирали в тил". Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності Юлія Романенко перебувала на фронті на останніх місяцях вагітності (фото: особистий архів Юлії Романенко)
Автор: Василина Копитко

Бойовий медик Юлія Романенко із 67 омбр ДУК продовжувала рятувати своїх побратимів на лінії фронту, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.

Історією медика ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію БФ "Повернись живим" у Facebook.

Історія бойового медика Юлії Романенко

"Я продовжувала брати участь в евакуації. Навіть наполягала, щоб мене не забирали в тил, незважаючи на обставини", - розповідає Юлія.

Її чоловік - теж бойовий медик. Пара познайомилась ще під час навчання, а згодом пліч-о-пліч проходили крізь пекло війни.

"Дізнатись про вагітність було для нас подарунком. Це було відчуття неймовірного щастя та ейфорії", - зізнається жінка.

Навіть після того, як на другому місяці вагітності її частину дислокували під Бахмут, вона вирішила не залишати службу.

Перший поштовх дитини Юлія відчула в зоні бойових дій. А 29 грудня, в день масованої атаки на Україну, жінка народила дівчинку, яку назвали Ліна, на честь видатної української письменниці Ліни Костенко.

Юлія зізнається, що сподівається, коли вона вийде з декретної відпустки - війна закінчиться, а її дитина зростатиме в мирній країні.

&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності&quot;Наполягала, щоб не забирали в тил&quot;. Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітностіЮлія перебувала на лінії фронту навіть під час вагітності (фото: особистий архів Юлії Романенко)

БФ "Повернись живим" також зазначив, що їхній фонд передав для 67 механізованої бригади, де служить Юлія Романенко, допомогу на суму понад 52 млн грн. А також закликав українців надалі донати на допомогу армії.

Раніше ми ділились фотографіями того, як розважаються наші розвідники на лінії фронту у перерві між бойовими виходами.

Читайте також про те, як 7 легіонерів розбили майже 60 окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
жінки-військові історія з життя Збройні сили України беременность
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації