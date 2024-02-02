"Наполягала, щоб не забирали в тил". Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності
Бойовий медик Юлія Романенко із 67 омбр ДУК продовжувала рятувати своїх побратимів на лінії фронту, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.
Історією медика ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію БФ "Повернись живим" у Facebook.
Історія бойового медика Юлії Романенко
"Я продовжувала брати участь в евакуації. Навіть наполягала, щоб мене не забирали в тил, незважаючи на обставини", - розповідає Юлія.
Її чоловік - теж бойовий медик. Пара познайомилась ще під час навчання, а згодом пліч-о-пліч проходили крізь пекло війни.
"Дізнатись про вагітність було для нас подарунком. Це було відчуття неймовірного щастя та ейфорії", - зізнається жінка.
Навіть після того, як на другому місяці вагітності її частину дислокували під Бахмут, вона вирішила не залишати службу.
Перший поштовх дитини Юлія відчула в зоні бойових дій. А 29 грудня, в день масованої атаки на Україну, жінка народила дівчинку, яку назвали Ліна, на честь видатної української письменниці Ліни Костенко.
Юлія зізнається, що сподівається, коли вона вийде з декретної відпустки - війна закінчиться, а її дитина зростатиме в мирній країні.
Юлія перебувала на лінії фронту навіть під час вагітності (фото: особистий архів Юлії Романенко)
БФ "Повернись живим" також зазначив, що їхній фонд передав для 67 механізованої бригади, де служить Юлія Романенко, допомогу на суму понад 52 млн грн. А також закликав українців надалі донати на допомогу армії.
Раніше ми ділились фотографіями того, як розважаються наші розвідники на лінії фронту у перерві між бойовими виходами.
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