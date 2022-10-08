Телеведучий Даніель Салем потрапив під ворожий обстріл на фронті: шокуюче відео

На ролику шоумен показав, через що доводиться проходити захисникам на передовій. Зокрема, можна побачити, як він із побратимами ховався в окопі, в той час, коли над їхніми головами пролетів снаряд і розірвався десь поруч.

Зазначимо, що навіть під час таких лякаючих подій Даніель та його побратими не втрачають почуття гумору та продовжують жартувати.

"Якось сиділи ми втрьох у дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати та вирішили, що треба б пофарбувати", - підписав відео Салем.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого, бажають телеведучому здоров'я та перемоги.