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Телеведучий Даніель Салем потрапив під ворожий обстріл на фронті: шокуюче відео

Даніель Салеи показав відео з фронту (instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, показав жахливі кадри з фронту.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На ролику шоумен показав, через що доводиться проходити захисникам на передовій. Зокрема, можна побачити, як він із побратимами ховався в окопі, в той час, коли над їхніми головами пролетів снаряд і розірвався десь поруч.

Зазначимо, що навіть під час таких лякаючих подій Даніель та його побратими не втрачають почуття гумору та продовжують жартувати.

"Якось сиділи ми втрьох у дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати та вирішили, що треба б пофарбувати", - підписав відео Салем.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого, бажають телеведучому здоров'я та перемоги.

  • Хай янгол оберігає вас!;
  • Ви найкращі хлопці на планеті;
  • Як страшно таке бачити;
  • Тримайтесь! Швидкої нам перемоги;
  • Береже вас Господь, хлопчики! ;
  • Наші хоробрі і мужні військові.

Раніше Салем показував жорстке відео з фронту, на якому він отримав контузію.

Також телеведучий розповідав, що після побаченого на фронті йому доведеться багато працювати з психіатром.

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шоуменДаниэль Салем