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Телеведущий Даниэль Салем попал во вражеский обстрел на фронте: шокирующее видео

Даниэль Салеи показал видео с фронта (instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который с самого начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, показал ужасные кадры с фронта.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

На ролике шоумен показал, из-за чего приходится проходить защитникам на передовой. В частности, можно увидеть, как он с собратьями прятался в окопе, в то время, когда над их головами пролетел снаряд и разорвался где-то рядом.

Отметим, что даже при таких пугающих событиях Даниэль и его собратья не теряют чувство юмора и продолжают шутить.

"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", - подписал видео Салем.

В комментариях пользователи в шоке от увиденного, желают телеведущему здоровья и победы.

  • Пусть ангел оберегает вас!;
  • Вы лучшие ребята на планете;
  • Как страшно такое видеть;
  • Держитесь! Скорой нам победы;
  • Хранит вас Господь, мальчики! ;
  • Наши храбрые и мужественные военные.

Ранее Салем показывал жесткое видео с фронта, на котором он получил контузию.

Также телеведущий рассказывал, что после увиденного на фронте ему придется много работать с психиатром.

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шоуменДаниэль Салем