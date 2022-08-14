Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022

По книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый".

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Ресурс Wisemeteo прогнозирует (по данным для Киева), что первая пятидневка сентября будет по-летнему теплой. Дальше уже будет ощущаться "дыхание осени".

Температура будет постепенно снижаться - от +20 до +9 градусов, будет много пасмурных, порой дождливых дней.

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (wisemeteo.com)

Синоптический сайт Gismeteo прогнозирует, что понижение температуры и дожди придут чуть позже - ближе ко второй половине месяца.

Остаток же августа и первая часть сентября будут с летними температурами и незначительным количеством осадков.

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (gismeteo.com)