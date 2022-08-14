UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сначала засуха, а потом холодно и мокро: синоптики дали прогноз на сентябрь 2022

Фото: Погода в сентябре 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики рассказали, какой погоды нам следует ждать в сентябре 2022, сколько будет дождей, и что с температурой.

Читайте свежий прогноз погоды на месяц - в материале Styler ниже.

По книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый".

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Ресурс Wisemeteo прогнозирует (по данным для Киева), что первая пятидневка сентября будет по-летнему теплой. Дальше уже будет ощущаться "дыхание осени".

Температура будет постепенно снижаться - от +20 до +9 градусов, будет много пасмурных, порой дождливых дней.

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (wisemeteo.com)

Синоптический сайт Gismeteo прогнозирует, что понижение температуры и дожди придут чуть позже - ближе ко второй половине месяца.

Остаток же августа и первая часть сентября будут с летними температурами и незначительным количеством осадков.

Скриншот: Погода в Киеве в сентябре (gismeteo.com)

Ранее мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

Также сообщалось, что и когда можно сажать на огороде в конце лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине