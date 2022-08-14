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Спочатку посуха, а потім холодно і мокро: синоптики дали прогноз на вересень 2022

Фото: Погода у вересні 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Синоптики розповіли, якої погоди нам слід чекати у вересні 2022, скільки буде дощів, і що з температурою.

Читайте свіжий прогноз погоди на місяць - в матеріалі Styler нижче.

За книгою "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина місяця має бути тепла і майже без опадів, у другій половині прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий".

У той же час на сході і півдні країни у вересні та жовтні буде посуха - у перші два осінні місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Ресурс Wisemeteo прогнозує (за даними для Києва), що перша п'ятиденка вересня буде по-літньому теплою. Далі вже відчуватиметься "дихання осені".

Температура поступово знижуватиметься - від +20 до +9 градусів, буде багато похмурих, часом дощових днів.

Скріншот: Погода в Києві у вересні (wisemeteo.com)

Синоптичний сайт Gismeteo прогнозує, що зниження температури і дощі прийдуть трохи пізніше - ближче до другої половини місяця.

Решта ж серпня і перша частина вересня будуть з літніми температурами і незначною кількістю опадів.

Скріншот: Погода в Києві у вересні (gismeteo.com)

Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.

Також повідомлялося, що і коли можна садити на городі наприкінці літа.

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