Смыло большой волной: в Атлантическом океане пропал 22-летний украинский артист

Во вторник, 8 февраля, в Португалии 22-летний львовянин Илья Романский, который приехал на гастроли со своей балетной труппой, решил искупаться в Атлантическом океане. К несчастью его смыло огромной волной, и сейчас парня пытаются найти спасатели.

Об этом инциденте сообщили на Facebook-странице труппы Royal Russian Ballet, в которой танцует Илья.

Когда артисты балета приехали в португальский город Порту, то первым же делом отправились на берег Атлантического океана. При этом двое парней решили искупаться.

Первым, кто полез в воду был техник Дмитрий, он совершил заплыв и благополучно вернулся на берег.

После него искупаться решил артист балета Илья Романский. Как только он вошел в воду, его мгновенно смыла большая волна.

Илья Романский (фото: facebook.com/annadumansk)

Дмитрий сразу же бросился на помощь Илье, который тогда уже неподвижно плыл на спине. Их обоих начало сносить течением. Дмитрий всеми силами пытался вытащить товарища на берег и кричал о помощи.

Берег был каменистым и выбраться на него не получилось, поскольку была вероятность разбиться о камни.

Внезапно парней накрыла большая волна, которая оторвала их друг от друга.

Илья Романский пропал в Атлантическом океане (фото: facebook.com/royalrussianballet)

На место инцидента на надувных лодках подплыли спасатели. Профессиональный пловец вылез на скалы и пытался достать ребят. Сначала помогли Дмитрию, а потом начали искать Илью.

Также на берег прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

Дмитрия сразу же госпитализировали. А вот Илью искали до поздней ночи, но так и не нашли. В воздух также подняли квадрокоптеры ночного видения.

Илья Романский (фото: facebook.com/annadumansk)

Поскольку шторм усиливался всем лодкам, кроме одной, пришлось уйти. Артисты труппы дождались отлива в час ночи и стали искать Илью. Они ходили по каменистому берегу с фонариками, но все было безрезультатно.

На следующий день около 8 часов утра спасатели возобновили поиски украинца. Были задействованы, катера, лодки и даже вертолет. Кроме того, работали водолазы.

Илья Романский пропал в Атлантическом океане (фото: facebook.com/royalrussianballet)

"Пока Илью найти не удалось, но поиски продолжаются. Предупреждены все госпитали и клиники в ближайшие 20 километров береговой линии и в близлежащих населенных пунктах. Рыболовные лодки, работающие в акватории, также уведомлены, на телеканалах, газетах и веб-сайтах размещено объявление о пропавшем без вести артисте", - отметили в труппе.

Следующий спектакль от Royal Russian Ballet пройдет во имя Ильи Романского, а вырученные средства пойдут на помощь его семье. При этом ребята не оставляют надежды его найти.