Появилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у жены

В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области на реке Чертомлык утонул мужчина . Он нырнул в прорубь и ушел под лед.

Так, инцидент произошел 5 февраля.

На ролике видно, как 38-летний мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. В частности, свои действия он попросил жену снять на камеру.

После прыжка мужчина не смог выплыть и ушел под лед. Жена и товарищ не смогли его увидеть и достать.

На место происшествия сразу вызвали спасателей, которые начали поиски. Тело мужчины на следующий день достали водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и не вынырнул (facebook.com/MNSDNE)

Как правильно нырять в ледяную воду: