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Появилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у жены

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Днепропетровская область, Вторник 08 февраля 2022 16:19
Появилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у жены Мужчина под Днепром утонул в реке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области на реке Чертомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и ушел под лед.

Видео несчастного случая опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков"

Так, инцидент произошел 5 февраля.

На ролике видно, как 38-летний мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. В частности, свои действия он попросил жену снять на камеру.

После прыжка мужчина не смог выплыть и ушел под лед. Жена и товарищ не смогли его увидеть и достать.

На место происшествия сразу вызвали спасателей, которые начали поиски. Тело мужчины на следующий день достали водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+

Появилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у женыПоявилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у жены

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и не вынырнул (facebook.com/MNSDNE)

Как правильно нырять в ледяную воду:

  • Готовьте организм к купанию заранее. В частности, начиная с утренних закаливаний водой, медленно снижая ее температуру;
  • Перед погружением сделайте разминку;
  • Ныряйте постепенно;
  • Погружайтесь в воду по шею, не ныряйте с головой, потому что это может спровоцировать резкое охлаждение организма;
  • Находиться в воде 3-5 секунд;
  • Когда вышли из воды, как можно скорее снимите мокрую одежду;
  • Не употребляйте алкоголь и не курите перед погружением.

Ранее мы сообщали, что под Винницей школьница чудом спасла брата от гибели. Отмечается, что мальчик на пруду ушел под лед.

Также мы писали, что под Херсоном дети провалились под лед и чуть не погибли. Детей чудом спас охранник.

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