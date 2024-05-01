Усі на медогляд. Вже цього тижня змінюються правила для "обмежено придатних"

Вже цього тижня, 4 травня 2024 року, набирає чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. Серед іншого він передбачає скасування статусу "обмежено придатних" до служби та зобов'язує пройти повторну медкомісію.

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Що буде замість статусу "обмежено придатний"

Новий закон частково стосується мобілізації. Зокрема, більше не буде статусу "обмежено придатних".

Як йдеться у перехідних положеннях, громадяни України, визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня, протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду (фактично до кінця 2024 року). Щоб згідно з новими правилами визначити, придатні вони чи ні.

Також для цього у відповідність до закону необхідно привести підзаконні акти. Йдеться про зміни до наказу Міністерства оборони №402 про військово-лікарську комісію. Поки його немає, медики не мають необхідних критеріїв, щоб визначати ступінь придатності.

Як заявила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова у нещодавньому інтерв'ю zn.ua, зміни до наказу почали погоджувати два тижні тому. За її словами, умови прописуються детальніше. Захворювання прив'язані до МКБ-10 (Міжнародної класифікації хвороб Десятого перегляду), а також описані критерії, коли особа придатна або непридатна, тобто коли стан є важким, середнім чи легким за групою захворювань.

Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. І у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні до служби - це від ступеня порушення функцій.

"Наприклад, якщо у людини виразка була в анамнезі і залишився лише рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина непридатна", - пояснила Сухорукова.

Фактично буде п'ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних, залежно від ступеня функціональності.

Категорії придатних:

придатні (повністю)

придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатні до виконання специфічних завдань

Закон не містить прямого обов'язку обмежено придатним самостійно прибути до ТЦК для проходження комісії. Але дає право військкоматам направляти таких військовозобов'язаних на медогляд. Однак варто зазначити, що 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх протягом 60 днів оновити дані до ТЦК. Відповідно, при оновленні облікових даних можуть направити повторну ВЛК.

Що зміниться для військових

Надаватиметься одноразова відпустка при народженні дитини , передбачена законом "Про відпустки". Зі збереженням грошового забезпечення в повному обсязі. Зазначимо, така відпустка тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових та неробочих) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Крім того, для догляду за хворою дитиною до 14 років військові звільняються від служби на період не більш як 14 календарних днів. Якщо є необхідність догляду за дитиною на стаціонарному лікуванні, то військові звільняються від обов'язків із збереженням грошового забезпечення на весь час перебування в стаціонарі.

Також прописано заборону дискримінації жінок. Зокрема, військовослужбовці зобов'язані не допускати порушень, пов'язаних із дискримінацією за статевою ознакою, та сексуальних домагань. А командири повинні організовувати і неухильно особисто дотримуватися принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Щодо лікування за кордоном, то безперервним перебуванням буде вважатися період надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я інших країн. Включаючи час переміщення та очікування між плановими етапами лікування, реабілітації чи протезування.

На підставі рішення військово-лікарської комісії про необхідність тривалого лікування загальний час безперервного перебування за кордоном може перевищувати 4 місяці.

Як уточнила Сухорукова, закон приводить у відповідність терміни виплат при наданні відпустки для лікування незалежно від того, де воно проводиться - в Україні чи за кордоном - до 12 місяців (залежно від характеру захворювання, поранення та лікування).

"Предбачено проходження ВЛК для визначення потреби у тривалому лікуванні - на четвертому місяці лікування. Механізм проходження такої ВЛК буде описаний у змінах до наказу №402", - додала вона.

Також вводиться заборона на поширення деякої інформації. Наприклад, військовим не можна поширювати у ЗМІ, інтернеті та інших телекомунікаційних мережах загального користування дані, які дозволяють визначити координати військових об'єктів, військових частин, підрозділів, а також місцезнаходження військовослужбовців при виконанні. Або ж дозволяють ідентифікувати характер бойових завдань, сил та засобів, які залучені до виконання.

Гарантії сім'ям військовослужбовців

Новий закон гарантує, що позачергово місця у дитячих садках отримують не лише діти військових та військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час служби, а й діти резервістів (на час служби у військовому резерві).

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану не може становити менше 15 000 000 гривень.

Що ще змінить новий закон

Закон закріплює, що одноразова допомога для поліцейських тепер встановлюється у зв'язку з отриманою інвалідністю (що настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва) так само і в період воєнного стану. За безпосередньої участі у заходах щодо оборони України, захисту населення та інтересів країни у зв'язку з військовою агресією Росії. Допомога призначається протягом 6 місяців після звільнення з поліції.

А ще уточнюється, що військовим капеланом не може бути особа, яка належить до релігійної організації, визнаної частиною церкви, керівний орган якої знаходиться у Росії. Це означає, що представники УПЦ Московського патріархату не можуть стати капеланами.