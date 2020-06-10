Сможет ли Ефремов избежать ответственности: ответ юриста

Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы с одной жертвой находится под домашним арестом. Знаменитому российскому актеру грозит тюремный срок - до 12 лет - за пьяную аварию с погибшим. При этом многие сомневаются, что артист получит справедливое наказание.

Юрист судебного блока Investment Service Ukraine Владимир Пищида рассказал корреспонденту Styler, при каком условии Ефремов сможет избежать ответственности.

Дело в том, что по факту совершения актером ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

"Избежать уголовной ответственности не удастся из-за значительного объема доказательной базы в материалах уголовного дела и признания Ефремовым вины в суде при избрании меры пресечения", - подчеркивает юрист.

Однако, в случае назначения наказания до восьми лет лишения свободы, суд может признать наказание условным на основании ч. 2 ст. 73 УК РФ.

"Вместе с тем, весомым аргументом для условного осуждения является отсутствие претензий со стороны потерпевшей стороны, с чем у актера есть серьезные проблемы, поскольку жена погибшего в результате ДТП водитель заявила об отсутствии намерений примириться с виновником происшествия", - обратил внимание Пищида.

Между тем, сейчас Ефремова хотят отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна помочь установить его психическое состояние и мотивы действий.

Напомним, что 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в жуткое ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что второй участник ДТП с Ефремовым скончался в больнице.

Добавим также, что по мнению правозащитников, Ефремов после пьяного смертельного ДТП может не сесть в тюрьму.