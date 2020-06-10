Ефремов не сядет в тюрьму: названа причина

Пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, почему Михаила Ефремова, скорее всего, не посадят за решетку

Михаила Ефремова хотят отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить психологические особенности актера, его психическое состояние и мотивы его действий.

Об этом "Интерфаксу" рассказали правоохранители.

Сейчас, как известно, устроивший смертельное ДТП Ефремов, находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со СМИ. Актеру "светит" до 12 лет тюрьмы.

Но многие не верят в то, что Ефремов получит справедливое наказание за свой поступок. И это несмотря на то, что он постоянно хамил окружающим, устраивал пьяные дебоши, и только с начала года получил свыше 50 штрафов за нарушения ПДД.

Дело в том, что Михаил Ефремов, как пишет журналист Александр Роджерс, - это "папенькин сынок и мафиозный мажор". Эти же факторы станут причиной того, что за решетку актер не сядет, уверен блогер Александр Горбунов, более известный как "Сталингулаг".



"Те, кто пророчит Ефремову какое-то наказание, просто не понимают правила, по которым живет страна. Ему ничего не будет. И не стоит проводить параллель с историей Кокорина и Мамаева (российские футболисты, получившие реальные тюремные сроки за дебош в ресторане – ред.), никаким показательным судом здесь и близко не пахнет. Ефремов, в отличие от футболистов, выходец из потомственной интеллигенции, актерская династия, в российской понятийной иерархии это где-то рядом с генералом ФСБ и главой какой-нибудь небольшой, но уважаемой национальности. А может даже и выше", - написал Горбунов в своем Insragram.

Таким как Ефремов, уверен блогер, прощается практически все: и критика власти, и нарушение законов, и эпатажные выходки.

"Потому что по факту, они - единственные, кому власть хочет по-настоящему нравиться. Выросшие на их фильмах, песнях, постановках, вчерашние пацаны с ленинградских улиц встречаясь с именитыми актерами видят в этих встречах подтверждение своего успеха. "У нас получилось! Те, на кого мы смотрели издалека, теперь сидят с нами за одним столом". Порой они покупают их благосклонность, иногда слегка чего-то лишают за провинности, но никогда серьезно не наказывают. Потому что не будет их, не с кем будет сравнивать себя", - резюмировал Александр.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и протаранил фургон. В результате ДТП водитель Lada получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Как мы ранее писали, Ефремова задержали, а в его крови обнаружили наличие алкоголя и тяжелых наркотиков.

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Автор: Людмила Жукова