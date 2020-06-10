Сможет ли Ефремов избежать ответственности: ответ юриста

Как Михаил Ефремов после пьяного смертельного ДТП cможет избежать ответственности - в материале Styler
Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы с одной жертвой находится под домашним арестом. Знаменитому российскому актеру грозит тюремный срок - до 12 лет - за пьяную аварию с погибшим. При этом многие сомневаются, что артист получит справедливое наказание.
Юрист судебного блока Investment Service Ukraine Владимир Пищида рассказал корреспонденту Styler, при каком условии Ефремов сможет избежать ответственности.
Дело в том, что по факту совершения актером ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.
"Избежать уголовной ответственности не удастся из-за значительного объема доказательной базы в материалах уголовного дела и признания Ефремовым вины в суде при избрании меры пресечения", - подчеркивает юрист.
Однако, в случае назначения наказания до восьми лет лишения свободы, суд может признать наказание условным на основании ч. 2 ст. 73 УК РФ.
"Вместе с тем, весомым аргументом для условного осуждения является отсутствие претензий со стороны потерпевшей стороны, с чем у актера есть серьезные проблемы, поскольку жена погибшего в результате ДТП водитель заявила об отсутствии намерений примириться с виновником происшествия", - обратил внимание Пищида.
Между тем, сейчас Ефремова хотят отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна помочь установить его психическое состояние и мотивы действий.
Напомним, что 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в жуткое ДТП в центре Москвы.
Позже стало известно, что второй участник ДТП с Ефремовым скончался в больнице.
Добавим также, что по мнению правозащитников, Ефремов после пьяного смертельного ДТП может не сесть в тюрьму.
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Автор: Владимир Костырин