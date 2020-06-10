Чи зможе Єфремов уникнути відповідальності: відповідь юриста

Михайло Єфремов влаштував смертельну ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Як Михайло Єфремов після п'яної смертельної ДТП зможе уникнути відповідальності - в матеріалі Styler

Михайло Єфремов після смертельної ДТП у центрі Москви з однією жертвою перебуває під домашнім арештом. Знаменитому російському акторові загрожує тюремний термін до 12 років за п'яну аварію із загиблим. При цьому багато хто сумнівається, що артист отримає справедливе покарання.

Юрист судового блоку Investment Service Ukraine Володимир Пищида розповів кореспонденту Styler, за якою умовою Єфремов зможе уникнути відповідальності.

Річ у тому, що за фактом вчинення актором ДТП порушено кримінальне виробництво за ч. 4 ст. 264 КК РФ, що передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років.

"Уникнути кримінальної відповідальності не вдасться через значний обсяг доказової бази в матеріалах кримінальної справи та визнання Єфремовим вини в суді під час обрання запобіжного заходу", - наголошує юрист.

Проте, у разі призначення покарання до восьми років позбавлення волі, суд може визнати покарання умовним на підставі ч. 2 ст. 73 КК РФ.

"Разом з цим, вагомим аргументом для умовного засудження є відсутність претензій з боку потерпілої сторони, з чим у актора є серйозні проблеми, оскільки дружина загиблого в результаті ДТП водія заявила про відсутність намірів примиритися з винуватцем події", - звернув увагу Пищида.

Між тим, зараз Єфремова хочуть відправити на психолого-психіатричну експертизу, яка повинна допомогти встановити його психічний стан і мотиви дій.

Нагадаємо, що 8 червня відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у жахливу ДТП у центрі Москви.

Пізніше стало відомо, що другий учасник ДТП з Єфремовим помер у лікарні.

Додамо також, що на думку правозахисників, Єфремов після п'яної смертельної ДТП може не сісти у в'язницю.

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Автор: Володимир Костирін