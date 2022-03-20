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Сахарная катастрофа РФ в одном видео. Впереди - мясной и молочный апокалипсис

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Россия, Воскресенье 20 марта 2022 11:25
Сахарная катастрофа РФ в одном видео. Впереди - мясной и молочный апокалипсис Коллаж РБК-Украина: В Росії цукрова криза
Автор: Светлана Мащенко

В России за жесткие санкции сильный сахарный кризис, из-за которой за пакетик "сладенького" приходится выстаивать очереди из сотен таких же охотников за белым порошком. Между тем РФ, а вместе с ней и Беларуси прогнозируют молочный и мясной кризис.

Смотрите на видео в материале Styler ниже, что происходит в магазинах РФ, и почему грядет еще большая катастрофа.

"В Чернобаевку сахар привезли", - шутят в сети в подписях к этим кадрам.

Это очередь из сотни людей к машине с сахаром.

Бонусом, еще одна битва за сахар в российском Ашане. Сотрудники магазина знают наперед, что сейчас будет шоу, поэтому выкатывают тележку с сахаром со склада и включают камеры.

После сахара будет мясо и молоко

Как сообщает белорусский оппозиционный канал Nexta, дело даже не в повышении цен, а в полном исчезновении сахара на внутреннем рынке.

"Семена для свеклы белорусы покупают в ЕС. В этом году отдел закупок концерна "Белгоспищепром" не успел привезти их в достаточном количестве - закупили не более 15-20% необходимого для посевной. В России ситуация еще хуже", - говорится в сообщении.

Отсутствие сахара на внутреннем рынке - это еще и отсутствие всех видов кондитерских изделий, а также полное отсутствие производства лимонной кислоты и патоки, отсутствие дешевого корма для крупного и мелкого рогатого скота, и как следствие - катастрофическое повышение цен на мясомолочную продукцию.

Без сахара вполне можно жить и даже хорошо выглядеть

Если серьезно, то согласно рекомендации ВОЗ, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 г чистой сахарозы в день (сюда входит любой сахар - из фруктов, молока и т. д.).

А в остальном добавочный сахар - чистый вред для организма. От него и стареют, и жиреют, и диабет приобретают. Отсюда вывод - сахарный кризис сделает "великую" нацию еще и здоровой. Хотя, допускаем, что в РФ добытый в бою сахар пустят... на самогон.

Отметим, что Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов. Украинские военные разгромили вражескую технику в пгт близ Херсона уже в шестой раз.

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