Сахарная катастрофа РФ в одном видео. Впереди - мясной и молочный апокалипсис
В России за жесткие санкции сильный сахарный кризис, из-за которой за пакетик "сладенького" приходится выстаивать очереди из сотен таких же охотников за белым порошком. Между тем РФ, а вместе с ней и Беларуси прогнозируют молочный и мясной кризис.
Смотрите на видео в материале Styler ниже, что происходит в магазинах РФ, и почему грядет еще большая катастрофа.
"В Чернобаевку сахар привезли", - шутят в сети в подписях к этим кадрам.
Это очередь из сотни людей к машине с сахаром.
Бонусом, еще одна битва за сахар в российском Ашане. Сотрудники магазина знают наперед, что сейчас будет шоу, поэтому выкатывают тележку с сахаром со склада и включают камеры.
После сахара будет мясо и молоко
Как сообщает белорусский оппозиционный канал Nexta, дело даже не в повышении цен, а в полном исчезновении сахара на внутреннем рынке.
"Семена для свеклы белорусы покупают в ЕС. В этом году отдел закупок концерна "Белгоспищепром" не успел привезти их в достаточном количестве - закупили не более 15-20% необходимого для посевной. В России ситуация еще хуже", - говорится в сообщении.
Отсутствие сахара на внутреннем рынке - это еще и отсутствие всех видов кондитерских изделий, а также полное отсутствие производства лимонной кислоты и патоки, отсутствие дешевого корма для крупного и мелкого рогатого скота, и как следствие - катастрофическое повышение цен на мясомолочную продукцию.
Без сахара вполне можно жить и даже хорошо выглядеть
Если серьезно, то согласно рекомендации ВОЗ, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 г чистой сахарозы в день (сюда входит любой сахар - из фруктов, молока и т. д.).
А в остальном добавочный сахар - чистый вред для организма. От него и стареют, и жиреют, и диабет приобретают. Отсюда вывод - сахарный кризис сделает "великую" нацию еще и здоровой. Хотя, допускаем, что в РФ добытый в бою сахар пустят... на самогон.
Отметим, что Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов. Украинские военные разгромили вражескую технику в пгт близ Херсона уже в шестой раз.
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