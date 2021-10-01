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Заседание фракции СН: в Трускавец приехал Шмыгаль, Зеленского ждут завтра

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Трускавец, Пятница 01 октября 2021 16:34
Заседание фракции СН: в Трускавец приехал Шмыгаль, Зеленского ждут завтра Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце приехал премьер-министр Денис Шмыгаль. А завтра заседание должен посетить президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

"Здесь присутствуют депутаты, представители правительства, Офиса президента. Также участие в заседании примет и сам президент. Его визит мы ожидаем завтра", - сказала она.

Палийчук отметила, что на заседании сегодня планируется выступление главы Кабмина. Ожидается, что Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

Кроме того, сегодня нардепы планируют оценить работу действующего правительства и деятельности каждого из министров.

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Владимир Зеленский Слуга народа Заседание фракции
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