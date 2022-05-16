Смотрите видео прибытия поезда Стефания Экспресс, который встречают победной песней Евровидение

Поезд №43 Киев - Ивано-Франковск в этом году в расписании будет называться Стефания Экспресс, а его прибытие на трех станциях будут встречать под победную на Евровидении 2022 песню Kalush Orchestra.

Собственно, песней про "Стефанию маму" поезд будут встречать на конечных остановках, а также на вокзале в Калуше, откуда родом Олег Псюк, основатель и фронтмен группы.

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин шутит, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.

Вот так встречают Стефанию Экспресс в Калуше:

Как песня о маме стала песней об Украине

Олег Псюк родился в 1994 году в городе Калуше Ивано-Франковской области. Его маму зовут Стефания, и песня задумывалась, как посвящение ей. После начала войны она получила другой, глубинный смысл, став символом Украины, которая стоит за победу и оберегает своих детей.

Смотрите выступление украинцев в финале Евровидения, за которое мы получили рекордное количество баллов от зрителей за всю историю конкурса: