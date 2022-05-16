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Смотрите видео прибытия поезда Стефания Экспресс, который встречают победной песней Евровидение

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 12:25
Смотрите видео прибытия поезда Стефания Экспресс, который встречают победной песней Евровидение Коллаж РБК-Украина: прибытие Стефания Экспресс показали на видео
Автор: Светлана Мащенко

Поезд №43 Киев - Ивано-Франковск в этом году в расписании будет называться Стефания Экспресс, а его прибытие на трех станциях будут встречать под победную на Евровидении 2022 песню Kalush Orchestra.

Смотрите на видео прибытие этого поезда.

Собственно, песней про "Стефанию маму" поезд будут встречать на конечных остановках, а также на вокзале в Калуше, откуда родом Олег Псюк, основатель и фронтмен группы.

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин шутит, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.

Вот так встречают Стефанию Экспресс в Калуше:

Как песня о маме стала песней об Украине

Олег Псюк родился в 1994 году в городе Калуше Ивано-Франковской области. Его маму зовут Стефания, и песня задумывалась, как посвящение ей. После начала войны она получила другой, глубинный смысл, став символом Украины, которая стоит за победу и оберегает своих детей.

Смотрите выступление украинцев в финале Евровидения, за которое мы получили рекордное количество баллов от зрителей за всю историю конкурса:

Ранее мама Олега Псюка, та самая Стефания, рассказала, чем больше всего гордится в сыне после победы на Евровидении.

Также мы писали, что Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении.

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