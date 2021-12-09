Смотрите самые позитивные TikTok-видео, которые умилили всех в 2021 году

Топ самых позитивных видео года в TikTok

В этих видео - трогательные моменты, яркие эмоции и все, что приносило нам радость в 2021 году.

Познавательный факт из жизни морских выдр

TikTok @k_passionate

14-летний мопс стал одним из главных хитов года

TikTok @jongraz

Уморительное видео от Эда Ширана

TikTok @edsheeran

Кукла, которая кормит жирафа морковкой

TikTok @randyfeltface

Когда пришел в гости к семье, у которой очень много правил

TikTok @noorstars

Добавим, что спортивные и развлекательные видеоролики, а также контент о животных стали одними из самых популярных категорий в TikTok, которые подарили пользователям в этом году много позитива.