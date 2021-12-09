Дивіться найпозитивніші TikTok-відео, які розсмішили всіх у 2021 році

Топ найбільш позитивних відео року в TikTok

У цих відео - зворушливі моменти, яскраві емоції і все, що приносило нам радість в 2021 році.

Пізнавальний факт з життя морських видр

TikTok @k_passionate

14-річний мопс став одним з головних хітів року

TikTok @jongraz

Веселе відео від Еда Ширана

TikTok @edsheeran

Лялька, яка годує жирафа морквою

TikTok @randyfeltface

Коли прийшов в гості до сім'ї, у якої дуже багато правил

TikTok @noorstars

Додамо, що спортивні та розважальні відеоролики, а також контент про тварин стали одними з найпопулярніших категорій в TikTok, які подарували користувачам цього року багато позитиву.