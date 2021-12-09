Дивіться найпозитивніші TikTok-відео, які розсмішили всіх у 2021 році

Заряд позитиву. Саме так TikTok назвав свою добірку, в яку потрапили найпопулярніші відео року, що викликають виключно посмішку.
Пропонуємо і вам прямо зараз насолодитися цими мі-мі-мішними роликами, щоб отримати той самий "заряд позитиву".
У цих відео - зворушливі моменти, яскраві емоції і все, що приносило нам радість в 2021 році.
Пізнавальний факт з життя морських видр
TikTok @k_passionate
14-річний мопс став одним з головних хітів року
TikTok @jongraz
Веселе відео від Еда Ширана
TikTok @edsheeran
Лялька, яка годує жирафа морквою
TikTok @randyfeltface
Коли прийшов в гості до сім'ї, у якої дуже багато правил
TikTok @noorstars
Додамо, що спортивні та розважальні відеоролики, а також контент про тварин стали одними з найпопулярніших категорій в TikTok, які подарували користувачам цього року багато позитиву.
Раніше ми писали, що люди врятували кошеня з чотирма вухами і тепер пухнастик - зірка мережі.