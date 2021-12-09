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Дивіться найпозитивніші TikTok-відео, які розсмішили всіх у 2021 році

Автор: Дмитрий Войналович

Заряд позитиву. Саме так TikTok назвав свою добірку, в яку потрапили найпопулярніші відео року, що викликають виключно посмішку.

Пропонуємо і вам прямо зараз насолодитися цими мі-мі-мішними роликами, щоб отримати той самий "заряд позитиву".

Топ найбільш позитивних відео року в TikTok

У цих відео - зворушливі моменти, яскраві емоції і все, що приносило нам радість в 2021 році.

Пізнавальний факт з життя морських видр

TikTok @k_passionate

14-річний мопс став одним з головних хітів року

TikTok @jongraz

Веселе відео від Еда Ширана

TikTok @edsheeran

Лялька, яка годує жирафа морквою

TikTok @randyfeltface

Коли прийшов в гості до сім'ї, у якої дуже багато правил

TikTok @noorstars

Додамо, що спортивні та розважальні відеоролики, а також контент про тварин стали одними з найпопулярніших категорій в TikTok, які подарували користувачам цього року багато позитиву.

Раніше ми писали, що люди врятували кошеня з чотирма вухами і тепер пухнастик - зірка мережі.

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