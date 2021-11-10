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Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Новина українською →
Турция, Среда 10 ноября 2021 14:55
Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото) Кот Мидас - звезда сети (коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Кот по кличке Мидас стал звездой сети. А все из-за того, что у этого пушистика - четыре уха! Как такое может быть? Скорее всего, эта деформация (или же достоинство?) котенка связана с рецессивной мутацией гена его родителей.

Как бы там ни было, сегодня Мидас руками своих добрых хозяев, которые взяли его из приюта, ведет популярный в Instagram блог. А его славная мордашка умиляет людей с разных уголков планеты.

Предлагаем вам тоже полюбоваться этим милахой.

Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Кот Мидас - звезда сети (фото: instagram.com/midas_x24)

Мидас - из Турции. Долгое время он жил на улице, потом в приюте, и никому до него не было дела. Пока неравнодушная женщина не приютила его.

Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Кот Мидас - звезда сети (фото: instagram.com/midas_x24)

Сегодня котенок живет со своей новой семьей и при этом прекрасно ладит не только с людьми, но и с другими животными - еще одним котом и собакой.

Кот Мидас ладит со своими пушистыми друзьями

Кстати, по статистике, большинство черных котов и кошек не пользуются популярностью у людей (одна из причин - суеверия).

Но Мидасу повезло! Его не побоялись приютить заботливые хозяева. И, как видно на видео, он благодарит их своей преданностью и дарит позитивное настроение.

Кот Мидас

Кстати, у котика уже есть фанаты по всему миру. Они даже посвящают ему картины!

Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Мидасу посвящают картины (instagram.com/_crazyale_)

Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Мидасу посвящают картины (instagram.com/bbbezooo)

Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)

Мидасу посвящают картины (instagram.com/portraits_pet)

Напомним, не так давно в Карпатах корова прыгнула "бомбочкой" и искупалась в бассейне.

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