Люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети (много умилительных фото)
Кот по кличке Мидас стал звездой сети. А все из-за того, что у этого пушистика - четыре уха! Как такое может быть? Скорее всего, эта деформация (или же достоинство?) котенка связана с рецессивной мутацией гена его родителей.
Как бы там ни было, сегодня Мидас руками своих добрых хозяев, которые взяли его из приюта, ведет популярный в Instagram блог. А его славная мордашка умиляет людей с разных уголков планеты.
Предлагаем вам тоже полюбоваться этим милахой.
Кот Мидас - звезда сети (фото: instagram.com/midas_x24)
Мидас - из Турции. Долгое время он жил на улице, потом в приюте, и никому до него не было дела. Пока неравнодушная женщина не приютила его.
Кот Мидас - звезда сети (фото: instagram.com/midas_x24)
Сегодня котенок живет со своей новой семьей и при этом прекрасно ладит не только с людьми, но и с другими животными - еще одним котом и собакой.
Кот Мидас ладит со своими пушистыми друзьями
Кстати, по статистике, большинство черных котов и кошек не пользуются популярностью у людей (одна из причин - суеверия).
Но Мидасу повезло! Его не побоялись приютить заботливые хозяева. И, как видно на видео, он благодарит их своей преданностью и дарит позитивное настроение.
Кот Мидас
Кстати, у котика уже есть фанаты по всему миру. Они даже посвящают ему картины!
Мидасу посвящают картины (instagram.com/_crazyale_)
Мидасу посвящают картины (instagram.com/bbbezooo)
Мидасу посвящают картины (instagram.com/portraits_pet)
Напомним, не так давно в Карпатах корова прыгнула "бомбочкой" и искупалась в бассейне.