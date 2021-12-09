Смотрите самые позитивные TikTok-видео, которые умилили всех в 2021 году
Заряд позитива. Именно так TikTok назвал свою подборку, в которую попали самые популярные видео года, вызывающие исключительно улыбку.
Предлагаем и вам прямо сейчас насладиться этими ми-ми-мишными роликами, чтобы получить тот самый "заряд позитива".
Топ самых позитивных видео года в TikTok
В этих видео - трогательные моменты, яркие эмоции и все, что приносило нам радость в 2021 году.
Познавательный факт из жизни морских выдр
TikTok @k_passionate
14-летний мопс стал одним из главных хитов года
TikTok @jongraz
Уморительное видео от Эда Ширана
TikTok @edsheeran
Кукла, которая кормит жирафа морковкой
TikTok @randyfeltface
Когда пришел в гости к семье, у которой очень много правил
TikTok @noorstars
Добавим, что спортивные и развлекательные видеоролики, а также контент о животных стали одними из самых популярных категорий в TikTok, которые подарили пользователям в этом году много позитива.
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