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Смотрите самые позитивные TikTok-видео, которые умилили всех в 2021 году

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Четверг 09 декабря 2021 15:27
Смотрите самые позитивные TikTok-видео, которые умилили всех в 2021 году TikTok назвал самые милые видео (коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Заряд позитива. Именно так TikTok назвал свою подборку, в которую попали самые популярные видео года, вызывающие исключительно улыбку.

Предлагаем и вам прямо сейчас насладиться этими ми-ми-мишными роликами, чтобы получить тот самый "заряд позитива".

Топ самых позитивных видео года в TikTok

В этих видео - трогательные моменты, яркие эмоции и все, что приносило нам радость в 2021 году.

Познавательный факт из жизни морских выдр

TikTok @k_passionate

14-летний мопс стал одним из главных хитов года

TikTok @jongraz

Уморительное видео от Эда Ширана

TikTok @edsheeran

Кукла, которая кормит жирафа морковкой

TikTok @randyfeltface

Когда пришел в гости к семье, у которой очень много правил

TikTok @noorstars

Добавим, что спортивные и развлекательные видеоролики, а также контент о животных стали одними из самых популярных категорий в TikTok, которые подарили пользователям в этом году много позитива.

Ранее мы писали, что люди спасли котенка с четырьмя ушами и теперь пушистик - звезда сети.

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