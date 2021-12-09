ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дивіться найпозитивніші TikTok-відео, які розсмішили всіх у 2021 році

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 15:27
Дивіться найпозитивніші TikTok-відео, які розсмішили всіх у 2021 році TikTok назвав наймиліші відео (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Заряд позитиву. Саме так TikTok назвав свою добірку, в яку потрапили найпопулярніші відео року, що викликають виключно посмішку.

Пропонуємо і вам прямо зараз насолодитися цими мі-мі-мішними роликами, щоб отримати той самий "заряд позитиву".

Топ найбільш позитивних відео року в TikTok

У цих відео - зворушливі моменти, яскраві емоції і все, що приносило нам радість в 2021 році.

Пізнавальний факт з життя морських видр

TikTok @k_passionate

14-річний мопс став одним з головних хітів року

TikTok @jongraz

Веселе відео від Еда Ширана

TikTok @edsheeran

Лялька, яка годує жирафа морквою

TikTok @randyfeltface

Коли прийшов в гості до сім'ї, у якої дуже багато правил

TikTok @noorstars

Додамо, що спортивні та розважальні відеоролики, а також контент про тварин стали одними з найпопулярніших категорій в TikTok, які подарували користувачам цього року багато позитиву.

Раніше ми писали, що люди врятували кошеня з чотирма вухами і тепер пухнастик - зірка мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok
LITE
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами