Смотрите, как принимали Конституцию Украины 25 лет тому назад: исторические фото

28 июня Украина отмечает день Конституции. 25 лет назад в этот день Верховная Рада приняла основной закон страны. Депутаты не выходили из сессионного зала почти 24 часа.

Ниже мы публикуем фотографии этого важного для страны дня.

28 июня 1996 года в 9:20 утра после долгого заседания депутаты приняли Конституцию Украины, хотя было много споров по поводу статуса Крыма, языка и государственных символов.

Из-за постоянных разногласий парламентарии голосовали по 10 раз, чтобы прийти к единому мнению. Наиболее противоречивыми в принятии Конституции оказались коммунисты, которые затягивали процесс голосования.

Президент Леонид Кучма наблюдал за нардепами со своего кабинета. Ровно в 9:30 под куполом парламента начала играть мелодия Михаила Вербицкого, которая конституционно получила статус Государственного Гимна Украины.

Как принимали Конституцию Украины в 1996 году (фото: Kyiv Live)

Для справки

Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. Запад назвал ее одной из самых демократичных в мире.

28 июня - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, который закреплен в самой Конституции, которая состоит из 15 разделов и 161 статьи.