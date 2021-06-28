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Дивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фото

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Понеділок 28 червня 2021 11:15
Дивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фото Конституція України була прийнята в 1996 році (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

28 червня Україна відзначає День Конституції. 25 років тому в цей день Верховна Рада прийняла Основний закон країни. Депутати не виходили з сесійної зали майже 24 години.

Нижче ми публікуємо фотографії цього важливого для країни дня.

28 червня 1996 року о 9:20 ранку після довгого засідання депутати прийняли Конституцію України, хоча було багато суперечок з приводу статусу Криму, мови та державних символів.

Через постійні розбіжності парламентарії голосували по 10 разів, щоб прийти до єдиної думки. Найбільш суперечливими в ухваленні Конституції виявилися комуністи, які затягували процес голосування.

Президент Леонід Кучма спостерігав за нардепами зі свого кабінету. Рівно о 9:30 під куполом парламенту почала грати мелодія Михайла Вербицького, яка конституційно отримала статус Державного Гімну України.

Дивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фотоДивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фотоДивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фотоДивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фотоДивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фотоДивіться, як приймали Конституцію України 25 років тому: історичні фото

Як приймали Конституцію України в 1996 році (фото: Kyiv Live)

Для довідки

З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі.

28 червня - державне свято та офіційний вихідний в Україні. Це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції, яка складається з 15 розділів і 161 статті.

Нагадаємо також, що тепер в Україні з'явилося нове професійне свято, яке відзначатимуть у липні.

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