Смотрите, как в метро Киева работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения (видео)

На каждой станции метрополитена Киева предусмотрена специальная защита на случай разных ЧП - наводнения или даже ядерной (химической, бактериологической) атаки. Называется он гермозатвор, который и был применен на метро Берестейская во время ливня, что накрыл столицу вчера, 19 июля.
Смотрите ниже в нашем материале, что такое гермозатвор и как он работает.
Гермозатвор ("затвор", "герма" или "гермуха") - защитно-герметичные двери, которые перекрывают тоннели, станции, вестибюли и вентиляционные шахты метрополитена в случае наступления разного рода внештатных ситуаций. По документам гермозатворы называются "металлоконструкцией".
Смысл затворов не только в герметизации метро от внешней среды, но и в делении всей системы на герметичные отсеки, каждый из которых может стать убежищем для населения и не будет зависеть от состояния соседнего участка.
Любой гермозатвор представляет собой металлическую (иногда - железобетонную) дверь, в состав которой входят:
Таким образом, у затвора есть три состояния: открыт, закрыт и загерметизирован.
Фото: Устройство гермозатвора (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Тоннельный затвор на станции метро "Контрактовая площадь" (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Закрытый затвор в вентиляционном канале станции "Сырец" (tov-tob.livejournal.com)
Фото: закрытый затвор в закрытом вестибюле станции "Осокорки" (tov-tob.livejournal.com)
А вот на кадре ниже затвор, который отделяет эскалаторы от станций. Он поднимается снизу с помощью лебедки через систему тросов.
Фото: tov-tob.livejournal.com
На самых старых станциях - "Крещатике", "Арсенальной", "Университете" и "Вокзальной" - тоннельный затвор представляет собой огромную дверь, лежащую в полу.
На станции "Вокзальная" есть уникальный затвор, который изначально должен был защитить население в случае ядерного взрыва. Он - железобетонный. Впрочем, он давно заблокирован, не работает и прикрыт панелями.
Фото: Станционный затвор на "Вокзальной" (tov-tob.livejournal.com)
На видео ниже смотрите, как гермозатвором закрывается тоннель метрополитена на станции "Университет".
А вот так перекрывается вестибюль станции метро "Вокзальная" работающим металлическим затвором.
Напомним, что в Киеве после сильного ливня 19 июля затопило станцию метро Берестейская, а также Академгородок.