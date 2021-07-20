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Дивіться, як у метро Києва працює гермозатвор на випадок ядерної війни або повені (відео)

Автор: Світлана Мащенко

На кожній станції метрополітену Києва передбачений спеціальний захист на випадок різних НП - повені або навіть ядерної (хімічної, бактеріологічної) атаки. Називається він гермозатвор, який і був застосований на метро Берестейська під час зливи, що накрив столицю вчора, 19 липня.

Дивіться нижче в нашому матеріалі, що таке гермозатвор і як він працює.

Що таке гермозатвор

Гермозатвор ("затвор", " герма "або " гермуха") - захисно-герметичні двері, які перекривають тунелі, станції, вестибюлі та вентиляційні шахти метрополітену в разі настання різного роду позаштатних ситуацій. За документами гермозатвори називаються "металоконструкцією".

Сенс затворів не тільки в герметизації метро від зовнішнього середовища, але і в поділі всієї системи на герметичні відсіки, кожен з яких може стати притулком для населення і не буде залежати від стану сусідньої ділянки.

Будь-який гермозатвор являє собою металеві (іноді - залізобетонні) двері, до складу яких входять:

  • полотно двері,
  • оклад - косяк з бетону і сталі, до якого кріпиться (і притискається в закритому стані) полотно,
  • привід - механізм, що забезпечує закриття гермозатвору; у великих - він механічний, а маленькі повинні закриватися співробітниками "підземки",
  • замок - пристрій у вигляді ригелів, що щільно притискає затвор до окладу в закритому стані,
  • ущільнювач - гумова смуга по периметру гермозатвору, що забезпечує щільне прилягання полотна до окладу (такий є не скрізь).

Таким чином, у затвора є три стани: відкритий, закритий і загерметизований.

Фото: Пристрій гермозатовора (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Тунельний затвор на станції метро "Контрактова площа" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Закритий затвор у вентиляційному каналі станції " ирець" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Закритий затвор в закритому вестибюлі станції "Осокорки" (tov-tob.livejournal.com)

А ось на кадрі нижче затвор, який відокремлює ескалатори від станцій. Він піднімається знизу за допомогою лебідки через систему тросів.

Фото: tov-tob.livejournal.com

На найстаріших станціях - "Хрещатику", "Арсенальній", "Університеті" і "Вокзальній" - тунельний затвор являє собою величезні двері, що лежать в підлозі.

На станції "Вокзальна" є унікальний затвор, який спочатку мав захистити населення в разі ядерного вибуху. Він - залізобетонний. Втім, він давно заблокований, не працює і прикритий панелями.

Фото: Станційний затвор на "Вокзальній" (tov-tob.livejournal.com)

Як працює гермозатвор

На відео нижче дивіться, як гермозатвором закривається тунель метрополітену на станції "Університет".

А ось так перекривається вестибюль станції метро "Вокзальна" працюючим металевим затвором.

Нагадаємо, що в Києві після сильної зливи 19 липня затопило станцію метро Берестейська, а також Академмістечко.

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