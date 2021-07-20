Дивіться, як у метро Києва працює гермозатвор на випадок ядерної війни або повені (відео)

На кожній станції метрополітену Києва передбачений спеціальний захист на випадок різних НП - повені або навіть ядерної (хімічної, бактеріологічної) атаки. Називається він гермозатвор, який і був застосований на метро Берестейська під час зливи , що накрив столицю вчора, 19 липня.

Дивіться нижче в нашому матеріалі , що таке гермозатвор і як він працює.

Що таке гермозатвор

Гермозатвор ("затвор", " герма "або " гермуха") - захисно-герметичні двері, які перекривають тунелі, станції, вестибюлі та вентиляційні шахти метрополітену в разі настання різного роду позаштатних ситуацій. За документами гермозатвори називаються "металоконструкцією".

Сенс затворів не тільки в герметизації метро від зовнішнього середовища, але і в поділі всієї системи на герметичні відсіки, кожен з яких може стати притулком для населення і не буде залежати від стану сусідньої ділянки.

Будь-який гермозатвор являє собою металеві (іноді - залізобетонні) двері, до складу яких входять:

полотно двері,

оклад - косяк з бетону і сталі, до якого кріпиться (і притискається в закритому стані) полотно,

привід - механізм, що забезпечує закриття гермозатвору; у великих - він механічний, а маленькі повинні закриватися співробітниками "підземки",

замок - пристрій у вигляді ригелів, що щільно притискає затвор до окладу в закритому стані,

ущільнювач - гумова смуга по периметру гермозатвору, що забезпечує щільне прилягання полотна до окладу (такий є не скрізь).

Таким чином, у затвора є три стани: відкритий, закритий і загерметизований.

Фото: Пристрій гермозатовора (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Тунельний затвор на станції метро "Контрактова площа" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Закритий затвор у вентиляційному каналі станції " ирець" (tov-tob.livejournal.com)

Фото: Закритий затвор в закритому вестибюлі станції "Осокорки" (tov-tob.livejournal.com)

А ось на кадрі нижче затвор, який відокремлює ескалатори від станцій. Він піднімається знизу за допомогою лебідки через систему тросів.

Фото: tov-tob.livejournal.com

На найстаріших станціях - "Хрещатику", "Арсенальній", "Університеті" і "Вокзальній" - тунельний затвор являє собою величезні двері, що лежать в підлозі.

На станції "Вокзальна" є унікальний затвор, який спочатку мав захистити населення в разі ядерного вибуху. Він - залізобетонний. Втім, він давно заблокований, не працює і прикритий панелями.

Фото: Станційний затвор на "Вокзальній" (tov-tob.livejournal.com)

Як працює гермозатвор

На відео нижче дивіться, як гермозатвором закривається тунель метрополітену на станції "Університет".

У Києві в переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор для уникнення потрапляння води на колії ВІДЕО ДЛЯ ПРИКЛАДУ, як працює гермозатвор у Київському метро, а саме на станції "Університет" Ліквідація наслідків негоди триває. Про відкриття станції для пасажирів буде повідомлено додатково. А станція метро "Академмістечко" працює у звичайному режимі. Відео Олега Тоцького Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі новини першими Posted by Вартові еспресо on Monday, July 19, 2021

А ось так перекривається вестибюль станції метро "Вокзальна" працюючим металевим затвором.