Дивіться, як у метро Києва працює гермозатвор на випадок ядерної війни або повені (відео)
На кожній станції метрополітену Києва передбачений спеціальний захист на випадок різних НП - повені або навіть ядерної (хімічної, бактеріологічної) атаки. Називається він гермозатвор, який і був застосований на метро Берестейська під час зливи, що накрив столицю вчора, 19 липня.
Дивіться нижче в нашому матеріалі, що таке гермозатвор і як він працює.
Що таке гермозатвор
Гермозатвор ("затвор", " герма "або " гермуха") - захисно-герметичні двері, які перекривають тунелі, станції, вестибюлі та вентиляційні шахти метрополітену в разі настання різного роду позаштатних ситуацій. За документами гермозатвори називаються "металоконструкцією".
Сенс затворів не тільки в герметизації метро від зовнішнього середовища, але і в поділі всієї системи на герметичні відсіки, кожен з яких може стати притулком для населення і не буде залежати від стану сусідньої ділянки.
Будь-який гермозатвор являє собою металеві (іноді - залізобетонні) двері, до складу яких входять:
- полотно двері,
- оклад - косяк з бетону і сталі, до якого кріпиться (і притискається в закритому стані) полотно,
- привід - механізм, що забезпечує закриття гермозатвору; у великих - він механічний, а маленькі повинні закриватися співробітниками "підземки",
- замок - пристрій у вигляді ригелів, що щільно притискає затвор до окладу в закритому стані,
- ущільнювач - гумова смуга по периметру гермозатвору, що забезпечує щільне прилягання полотна до окладу (такий є не скрізь).
Таким чином, у затвора є три стани: відкритий, закритий і загерметизований.
Фото: Пристрій гермозатовора (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Тунельний затвор на станції метро "Контрактова площа" (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Закритий затвор у вентиляційному каналі станції " ирець" (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Закритий затвор в закритому вестибюлі станції "Осокорки" (tov-tob.livejournal.com)
А ось на кадрі нижче затвор, який відокремлює ескалатори від станцій. Він піднімається знизу за допомогою лебідки через систему тросів.
Фото: tov-tob.livejournal.com
На найстаріших станціях - "Хрещатику", "Арсенальній", "Університеті" і "Вокзальній" - тунельний затвор являє собою величезні двері, що лежать в підлозі.
На станції "Вокзальна" є унікальний затвор, який спочатку мав захистити населення в разі ядерного вибуху. Він - залізобетонний. Втім, він давно заблокований, не працює і прикритий панелями.
Фото: Станційний затвор на "Вокзальній" (tov-tob.livejournal.com)
Як працює гермозатвор
На відео нижче дивіться, як гермозатвором закривається тунель метрополітену на станції "Університет".
У Києві в переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор для уникнення потрапляння води на колії ВІДЕО ДЛЯ ПРИКЛАДУ, як працює гермозатвор у Київському метро, а саме на станції "Університет" Ліквідація наслідків негоди триває. Про відкриття станції для пасажирів буде повідомлено додатково. А станція метро "Академмістечко" працює у звичайному режимі. Відео Олега Тоцького Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі новини першимиPosted by Вартові еспресо on Monday, July 19, 2021
А ось так перекривається вестибюль станції метро "Вокзальна" працюючим металевим затвором.
Нагадаємо, що в Києві після сильної зливи 19 липня затопило станцію метро Берестейська, а також Академмістечко.