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Школа в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російською

STYLERЖиття    29.01.2020 - 12:02
Школа в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російською
В Києві через російську мови в школі спалахнув скандал (колаж РБК-Україна)

У Києві в школі учнів навчали комп'ютерної грамотності російською мовою через "специфіку сфери"

У Києві в школі робототехніки та програмування учням викладали предмети російською мовою, аргументуючи тим, що українською діти нібито не зможуть зрозуміти термінологію в IT-сфері. Про це розповіла виконавчий директор БФ "Свої" Ірина Кошкіна у своєму Facebook.

Жінка обурилася, що насправді в підручниках, за якими читають курси, матеріал українською мовою. Вона звернулася за роз'ясненням ситуації до адміністрації школи, і керівництво коледжу запевнило, що деякі уроки ведуться російською на прохання батьків учнів. У той же час в основному викладання ведеться державною мовою.

Мати учня опублікувала в мережі скріни свого листування.

"З деяких правил бувають винятки. Зазвичай викладання в школі проходить українською мовою. Проте бувають ситуації, коли більшість батьків просить використовувати російську мову через складнощі в розумінні дітьми технічних термінів, а також специфіки самої сфери (IT та електроніка). У таких випадках краще пояснити дітям складні речі російською, ніж потім вони не зможуть використовувати вивчену українською мовою теорію на практиці", - йдеться у відповіді.

Проте жінка зазначила, що насправді вся технічна термінологія походить з англійської мови.

У Києві школа робототехніки та програмування потрапила в скандал через російську мову (Фото: facebook.com/kira.ryzhaya)

"Велике прохання всім моїх друзів зі сфери IT написати в коментарях, наскільки критично їм важливо знання унікальною російськомовній термінології в їх роботі", - запитала Кошкіна у своїх підписників, щоб уточнити даний нюанс у практикуючих професіоналів.

Втім, насправді під постом розгорнулася жвава дискусія та гарячі суперечки на тему мов, і з-понад сотні коментів конкретно стосовно питання термінологій в IT-сфері можна зустріти тільки декілька.

Школа в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російськоюШкола в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російськоюШкола в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російськоюШкола в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російськоюШкола в Києві потрапила в гучний скандал: змушували вчитися російською

Київська школа потрапила у мовний скандал (Скрін коментарів facebook.com/kira.ryzhaya)

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