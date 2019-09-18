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Жан Беленюк ошарашил поклонников заявлением

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 21:53
Жан Беленюк ошарашил поклонников заявлением
Фото: Жан Беленюк (Facebook)

Жан Беленюк намекнул о своем решении закончить спортивную карьеру

Жан Беленюк - лидер сборной Украины по греко-римской борьбе, который стал чемпионом мира по борьбе, ошарашил своих поклонников смелым заявлением. Дело в том, что у себя на странице в соцсети Instagram спортсмен написал, что для него, вероятнее всего, это последнее мировое первенство. Таким образом украинец намекнул на завершение своей карьеры.

"Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля. Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета! В копилке нашей сборной одна медаль и две лицензии на олимпийские игры в Токио (60кг и 87кг). Сейчас собираем вещи и выезжаем в аэропорт;) Я лично, очень соскучился за домом, так что жду с нетерпением возвращения на родную землю. Скоро увидимся, друзья!
P.s. Спасибо Казахстану за воистину теплый прием", - написал Беленюк в соцсети.

Жан Беленюк ошарашил поклонников заявлением

Фото: Жан Беленюк собрался покинуть большой спорт (instagram.com/zhanbeleniuk)

К слову, ни для кого не секрет, что Жан Беленюк является народным депутатом от партии "Слуга народа". Возможно, он собирается теперь отдать все свое время только политике, а не спорту. Во всяком случае, пока что он не объясняет причину ухода из большого спорта.

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