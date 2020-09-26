Смог поднять руку: врачи рассказали о состоянии выживших в катастрофе под Чугуевом

25 сентября вечером в Чугуеве, Харьковская область, упал самолет Ан-26, в котором находилось 7 человек экипажа и 21 курсант. В катастрофе удалось выжить только двум людям, находившимся на борту самолета. Врачи рассказали об их состоянии.

Один из курсантов, который выжил после катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, находится в ожоговом центре Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Сейчас ему делают операцию. Об этом заявил представитель пресс-службы Харьковского городского совета, пишет Харьков Times.

Второй выживший курсант, по словам директора областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного Региона.

По данным "Украина 24", у первого пострадавшего - 90% ожогов тела. Местный фельдшер, который вез курсантов в больницу с места крушения, рассказывает, что парень находился без сознания. Он пришел в себя в медучреждении и даже смог поднять руку. Позже появилась информация, что один из двух выживших при крушении Ан-26 умер в больнице.

Оба выживших юноши — курсанты второго курса университета им. Кожедуба.

Напомним, родные и близкие до сих пор не могут поверить в падение самолета и не перестают размещать скорбные публикации. Вместе с этим в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту в момент аварии, а также первые фотографии студентов.

Также мы публиковали первые видео с места падения самолета в Чугуеве.