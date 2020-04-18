Смог в Киеве опасен для жизни: Супрун рассказала, кто в группе риска

Уляна Супрун рассказала о категории людей, для которых смог смертельно опасен
Смог в Киеве уже второй день делает столицу Украины одной из самых загрязненных по воздуху. В Укргидрометцентре уверяют, что 17 апреля, во второй половине дня жуткий запах должен уменьшится, так как ветер поменяет направление. В КГГА накануне призвали жителей столицы не выходить на улицу. Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о людях, которые рискуют своим здоровьем, находясь на загрязненном воздухе. Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Люди, находящиеся в зоне риска от смога:
Остальные категории людей, по словам Супрун, находятся в безопасности. Единственное, что они могут почувствовать - это тревожность, слабость, иногда насморк и кашель.
Что делать, чтобы минимизировать риски от грязного воздуха:
Маска на улице вам не очень поможет, для этого лучше использовать респиратор.
Как мы ранее писали, когда в Киеве станет легче дышать: опубликован прогноз на неделю.