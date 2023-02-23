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Сміливий вчинок: житель Гостомеля допоміг ЗСУ відбити атаку окупантів на аеродром

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Четвер 23 лютого 2023 10:55
Сміливий вчинок: житель Гостомеля допоміг ЗСУ відбити атаку окупантів на аеродром Українець допоміг відбити атаку окупантів на аеродром в Гостомелі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти намагалися атакувати гостомельський аеродром "Антонов". Тоді відбити ворога звідти допоміг місцевий житель Руслан.

Про це пише видання Reporters.

Як знайшли коригувальника

24 лютого російський десант зайшов на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмових Су-25 і бомбардувальнику Су-24. Вони йшли вздовж Київського водосховища.

Через дуже високу інтенсивність бойових дій ЗСУ помітили ворожих десантників надто пізно - на підльоті до аеродрому "Антонов". Тоді генштаб почав швидко шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військових.

В результаті людину знайшов помічник Валерія Залужного - полковник Олексій Носков. Ним став чоловік, на ім'я Руслан.

Як чоловік повідомляв ЗСУ

Чоловік наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу в одному з онлайн-месенджерів.

Зазначається, що Руслан говорив військовим, що чітко чув характерний рев двигунів - Ан-225 та Ан-124 відчайдушно намагалися підняти у повітря. На жаль, Ан-225 "Мрія" майже повністю знищено.

За словами полковника Носкова, погодитись на авантюру з коригувальником міг лише Залужний.

"І це не тому, що в нього тоді просто не було вибору. А тому, що головком дійсно вірить у своїх. Після першого ж пострілу ми зрозуміли, що по той бік телефону дійсно наша людина", - згадує Носков.

Раніше ми повідомляли, що українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що у Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ.

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Гостомель Мрия