Смелый поступок: житель Гостомеля помог ВСУ отбить атаку окупантов на аэродром

Как нашли корректировщика

24 февраля российский десант зашел на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24. Они шли вдоль Киевского водохранилища.

Из-за очень высокой интенсивности боевых действий ВСУ заметили враждебных десантников слишком поздно - на подлете к аэродрому "Антонов". Тогда генштаб начал быстро искать среди жителей Гостомеля человека, который смог бы корректировать огонь украинских военных.

В результате человека нашел помощник Валерия Залужного - полковник Алексей Носков. Им стал мужчина, по имени Руслан.

Как мужчина сообщал ВСУ

Мужчина приводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров.

Отмечается, что Руслан говорил военным, что отчетливо слышал характерный рев двигателей - Ан-225 и Ан-124 отчаянно пытались поднять в воздух. К сожалению, Ан-225 "Мрия" почти полностью уничтожена.

По словам полковника Носкова, согласиться на авантюру с корректировщиком мог только Залужный.

"И это не потому, что у него тогда просто не было выбора. А потому, что главком действительно верит в своих. После первого же выстрела мы поняли, что по ту сторону телефона действительно наш человек", - вспоминает Носков.