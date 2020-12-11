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Все смеются с видео, где девочка "дрифтует" на Андреевском спуске

Автор: Людмила Жукова

В Киеве ледяной дождь превратил улицы в настоящий каток. А гололед спровоцировал в свою очередь массу аварий и заторов в столице. Люди с трудом пробираются по улицам, а не упасть практически не возможно.

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Но есть и очень забавные видеоролики, на которых показывают ледовый апокалипсис. Например, видео с ребенком на Андреевском спуске. Его опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и очень смешно подписали.

"А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать", - подписали ролик в стиле цитат мэра Киева Виталия Кличка.

В комментариях под видео начался настоящий резонанс, одни пишут, что это очень смешно, другие уверены, что ребенка очень жаль и никто не пришел на помощь к девочке.

  • Приблизительно так я гуляла сегодня с собачкой. Собачка ничего, у нее 4 лапы, я практически ползком.
  • Бедный ребенок, и никто не помог, ну как так! Аж слезы на глазах. Жаль меня не было рядом, я бы помогла либо вместе катались, но не прошла мимо.
  • А ползла бы на четвереньках и дальше, может куда надо было и доползла бы.
  • Так комунальні служби Києва знову зима застала на "гарячому". Але як повідомляють підлеглі Кличко, вийшло на дороги більше 300 одиниць прибиральної техніки ще з 1 часу ночі.

Кстати, там же в комментариях нашлись родители девочки. Они узнали ее и написали, что это их дочка Маша.

  • Это наша доченька Маша! Она шла с дома творчества, была на Спиваночке и рукоделии.

Как мы ранее писали, сеть взорвали убойные видео столичного гололеда.

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