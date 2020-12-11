Киев "на коньках": сеть взорвали убойные видео столичного гололеда

В Киеве ледяной дождь превратил город в каток (фото: РБК-Украина)

В Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, который превратил город в настоящий каток. Это привело к многочисленным авариям и заторам на дорогах. Жители столицы и очевидцы публикуют в соцсетях смешные, но в то же время опасные, видео настоящего "ледового апокалипсиса".

Вечером 10 декабря на парковке одного из ТРЦ на льду занесло маршрутку. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Украинский дрифт круче Токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки", - подписал видео автор публикации.

Ситуация на Андреевском спуске напоминает фильмы с каскадерами.

"А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать", - подписали видео на странице Киева Оперативного, пародируя цитату Витадия Кличка.

Киевляне сообщают о множестве аварий с участием общественного транспорта и не только.

"Не долго музыка играла..".Маршрутка, яка дріфтувала на паркувальному майданчику влетіла в іншого дріфтера. Ну, на це варто було очікувати...", - подписали ролик о столкновении двух маршруток.

Некоторые украинцы иронизируют, что ситуация с гололедом хороша для тех, кто хотел попробовать фигурное катание и хоккей. Действительно, некоторые жители столицы стали на коньки.

Многие шутят, что Киев превратился в ледовую арену.

Как мы ранее писали, в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.