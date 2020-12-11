ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киев "на коньках": сеть взорвали убойные видео столичного гололеда

Киев, Пятница 11 декабря 2020 09:01
Киев "на коньках": сеть взорвали убойные видео столичного гололеда
В Киеве ледяной дождь превратил город в каток (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, который превратил город в настоящий каток. Это привело к многочисленным авариям и заторам на дорогах. Жители столицы и очевидцы публикуют в соцсетях смешные, но в то же время опасные, видео настоящего "ледового апокалипсиса".

Вечером 10 декабря на парковке одного из ТРЦ на льду занесло маршрутку. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Украинский дрифт круче Токийского, у нас дрифтуют даже маршрутки", - подписал видео автор публикации.

Ситуация на Андреевском спуске напоминает фильмы с каскадерами.

"А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать", - подписали видео на странице Киева Оперативного, пародируя цитату Витадия Кличка.

Киевляне сообщают о множестве аварий с участием общественного транспорта и не только.

"Не долго музыка играла..".Маршрутка, яка дріфтувала на паркувальному майданчику влетіла в іншого дріфтера. Ну, на це варто було очікувати...", - подписали ролик о столкновении двух маршруток.

Некоторые украинцы иронизируют, что ситуация с гололедом хороша для тех, кто хотел попробовать фигурное катание и хоккей. Действительно, некоторые жители столицы стали на коньки.

Многие шутят, что Киев превратился в ледовую арену.

Как мы ранее писали, в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевгололедица

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь