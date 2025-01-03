UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Сметанник з шоколадним печивом: простий рецепт неймовірної смакоти

Як готувати сметанник (скриншот / t.me/mil_alexx)
Автор: Людмила Рябухіна

Сметанник - це торт, віддалено схожий на чизкейк. Проте, щоб приготувати сметанник, використовують сметану, а коржі можуть бути багатьох видів, навіть без випікання.

Про те, як приготувати торт сметанник з шоколадним печивом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для сметанника

Для того, щоб приготувати сметанник з шоколадним печивом, знадобляться такі продукти:

  • сметана (жирність 20%) - 400 г
  • шоколадне печиво - 300 г
  • вершкове масло - 200 г
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 140 г
  • кукурудзяний крохмаль -  50 г
  • сіль - дрібка

Як готувати сметанник з шоколадною крихтою

Для того, щоб приготувати сметанник без випікання, подрібніть печиво в крихту. Найлегше це зробити за допомогою блендера. Для коржів з печива пересипте крихту у глибоку миску, розтопіть 100 г масла та змішайте інгредієнти. 

Для начинки сметанника пересипте цукор в пательню, додайте крохмаль та сіль. Розбийте в пательню яйця та поставте посуд на невеликий вогонь.

Готуйте крем протягом 3-4 хвилин, постійно перемішуючи інгредієнти, щоб яйця не засмажились окремо. Маса повинна бути однорідною, проте не надто рідкою. 

Тоді додайте до крему сметану, продовжуючи перемішувати суміш. Доведіть сметанкову масу до кипіння, а тоді вкиньте решту масла.

Продовжуйте перемішувати начинку сметанника до повного розтоплення масла і поєднання всіх інгредієнтів. Після цього зніміть посуд вогню та зачекайте до охолодження сметанкової суміші.

Застеліть невелику роз'ємну форму для тортів пергаментом. Відкладіть 70-80 г шоколадної крихти, а решту всипте в форму.

Утрамбуйте шар подрібненого печива, сформувавши стінки відповідно до бажаної висоти сметанника. Перелийте масу з пательні в центр форми, розрівняйте шар силіконовою лопаткою. 

Рівномірно присипте сметанник шоколадною крихтою. Поставте сметанковий торт в холодильник на 1-4 години, для застигання начинки і просочення печива.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати десерт "Бите скло".

А також розповідали, як готувати торт "Джулія" за 15 хвилин без випікання.

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиГотування