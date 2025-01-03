Сметанник з шоколадним печивом: простий рецепт неймовірної смакоти

Що потрібно для сметанника

Для того, щоб приготувати сметанник з шоколадним печивом, знадобляться такі продукти:

сметана (жирність 20%) - 400 г

шоколадне печиво - 300 г

вершкове масло - 200 г

яйця - 2 шт.

цукор - 140 г

кукурудзяний крохмаль - 50 г

сіль - дрібка

Як готувати сметанник з шоколадною крихтою

Для того, щоб приготувати сметанник без випікання, подрібніть печиво в крихту. Найлегше це зробити за допомогою блендера. Для коржів з печива пересипте крихту у глибоку миску, розтопіть 100 г масла та змішайте інгредієнти.

Для начинки сметанника пересипте цукор в пательню, додайте крохмаль та сіль. Розбийте в пательню яйця та поставте посуд на невеликий вогонь.

Готуйте крем протягом 3-4 хвилин, постійно перемішуючи інгредієнти, щоб яйця не засмажились окремо. Маса повинна бути однорідною, проте не надто рідкою.

Тоді додайте до крему сметану, продовжуючи перемішувати суміш. Доведіть сметанкову масу до кипіння, а тоді вкиньте решту масла.

Продовжуйте перемішувати начинку сметанника до повного розтоплення масла і поєднання всіх інгредієнтів. Після цього зніміть посуд вогню та зачекайте до охолодження сметанкової суміші.

Застеліть невелику роз'ємну форму для тортів пергаментом. Відкладіть 70-80 г шоколадної крихти, а решту всипте в форму.

Утрамбуйте шар подрібненого печива, сформувавши стінки відповідно до бажаної висоти сметанника. Перелийте масу з пательні в центр форми, розрівняйте шар силіконовою лопаткою.

Рівномірно присипте сметанник шоколадною крихтою. Поставте сметанковий торт в холодильник на 1-4 години, для застигання начинки і просочення печива.