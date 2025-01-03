Сметанник с шоколадным печеньем: простой рецепт невероятной вкуснятины

Что нужно для сметанника

Для того, чтобы приготовить сметанник с шоколадным печеньем, понадобятся такие продукты:

сметана (жирность 20%) - 400 г

шоколадное печенье - 300 г

сливочное масло - 200 г

яйца - 2 шт.

сахар - 140 г

кукурузный крахмал - 50 г

соль - щепотка

Как готовить сметанник с шоколадной крошкой

Для того, чтобы приготовить сметанник без выпекания, измельчите печенье в крошку. Легче всего это сделать с помощью блендера. Для коржей из печенья пересыпьте крошку в глубокую миску, растопите 100 г масла и смешайте ингредиенты.

Для начинки сметанника пересыпьте сахар в сковороду, добавьте крахмал и соль. Разбейте в сковороду яйца и поставьте посуду на небольшой огонь.

Готовьте крем в течение 3-4 минут, постоянно перемешивая ингредиенты, чтобы яйца не зажарились отдельно. Масса должна быть однородной, но не слишком жидкой.

Тогда добавьте к крему сметану, продолжая перемешивать смесь. Доведите массу со сметаны до кипения, а затем бросьте остальное масло.

Продолжайте перемешивать начинку сметанника до полного растапливания масла и сочетания всех ингредиентов. После этого снимите посуду с огня и подождите до остывания смеси со сметаны.

Застелите небольшую разъемную форму для тортов пергаментом. Отложите 70-80 г шоколадной крошки, а оставшуюся всыпьте в форму.

Утрамбуйте слой измельченного печенья, сформировав стенки в соответствии с желаемой высотой сметанника. Перелейте массу со сковороды в центр формы, разровняйте слой силиконовой лопаткой.

Равномерно присыпьте сметанник шоколадной крошкой. Поставьте торт со сметаной в холодильник на 1-4 часа, для застывания начинки и пропитки печенья