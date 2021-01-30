Смертность от коронавируса: академик указала на странную статистику

В Украине с начала пандемии коронавируса на фоне осложнений из-за заболевания погибло 22 628 человек, говорится в официальных отчетах Минздрава. Однако судить о достоверности этих данных можно будет только после публикации отчета по общей смертности за прошедший год.

Что не так с официальной статистикой смертности от COVID-19, рассказала Академик НАН Украины, директор Института демографии Элла Либанова в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня громадное количество вопросов к статистике коронавируса. Во-первых, по влиянию COVID-19 на смертность можно будет судить, когда мы получим данные за год по общему количеству умерших от всех причин. И крайне бы желательно с распределением по возрасту. Потому что, если даже общее количество умерших не увеличилось, но начали умирать в более молодом возрасте, и это каким-то образом можно связать с COVID-19, это плохо", - отметила академик.

Она подчеркнула, что статистическая информация о смертности будет в марте-апреле. Тогда можно будет сказать, что произошло в Украине, есть ли рост смертности.

"Мы не сможем безупречно вычленить то, что связано с коронавирусом, но мы достаточно надежно сможем сказать, есть рост смертности от коронавируса или нет. Например, мы должны приплюсовать тех, кто в силу того, что медицина в какое-то время стала лечить только коронавирус, практически нельзя было попасть к врачу, если ты не был болен коронавирусом. Плановые операции даже отменялись. В связи с тем, что очень многие люди боялись обращаться к врачам, потому что панические слухи были, что во всех больницах можно только заразиться. Поэтому я и говорю, что мы не сможем точно вычленить только медицинскую причину коронавируса. Туда обязательно наложится социально-экономическая", - заявила Либанова.

Напомним, что ранее ученая рассказала, как заставить украинцев вакцинироваться.

До этого мы рассказывали, как влияет коронавирус при наличии онкологических заболеваний.