Смертність від коронавірусу: академік вказала на дивну статистику

В Україні з початку пандемії коронавірусу на тлі ускладнень через захворювання загинуло 22 628 осіб, говориться в офіційних звітах МОЗ. Проте судити про достовірність цих даних можна буде лише після публікації звіту щодо загальної смертності за минулий рік.

Що не так з офіційною статистикою смертності від COVID-19, розповіла Академік НАН України, директор Інституту демографії Елла Лібанова в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене величезна кількість запитань до статистики коронавірусу. По-перше, за впливом COVID-19 на смертність можна буде судити, коли ми отримаємо дані за рік за загальною кількістю померлих від усіх причин. І вкрай бажано з розподілом за віком. Тому що, якщо навіть загальна кількість померлих збільшилась, але почали помирати в більш молодому віці, і це якимось чином можна пов'язати з COVID-19, це погано", - зазначила академік.

Вона підкреслила, що статистична інформація про смертність буде в березні-квітні. Тоді можна буде сказати, що відбулося в Україні, чи є зростання смертності.

"Ми не зможемо бездоганно вичленити те, що пов'язано з коронавірусом, але ми досить надійно зможемо сказати, чи є зростання смертності від коронавіруса чи ні. Наприклад, ми повинні доплюсувати тих, хто через те, що медицина в якийсь час стала лікувати тільки коронавірус, практично не можна було потрапити до лікаря, якщо ти не був хворий на коронавірус. Планові операції навіть скасовувалися. У зв'язку з тим, що дуже багато людей боялися звертатися до лікарів, тому що панічні чутки були, що в усіх лікарнях можна тільки заразитися. Тому я і кажу, що ми не зможемо точно виокремити тільки медичну причину коронавірусу. Туди обов'язково накладеться соціально-економічна", - заявила Лібанова.

Нагадаємо, що раніше вчений розповіла, як змусити українців вакцинуватися.

До цього ми розповідали, як впливає коронавірус при наявності онкологічних захворювань.