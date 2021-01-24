Коронавирус и онкология: ученые сделали неожиданное заявление

Коронавирус и онкология (коллаж: РБК-Украина)

Пациенты с раком в активной форме или в анамнезе чаще сталкиваются со значительно более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Онкология на 30% повышает вероятность госпитализации, а также до 13,4% - риск смерти в результате болезни в первые 30 дней с момента заражения. Чем еще опасен рак при коронавирусной инфекции - читайте ниже.

Исследователи проанализировали записи более чем 4800 пациентов, которые были протестированы на COVID-19 из Биобанка Penn Medicine, чтобы исследовать связь между онкологическим статусом и исходами инфекции. Из 328 положительных случаев заболевания до июня 2020 года 67 (20,7%) имели диагноз рака в анамнезе (80,6% с солидной злокачественностью опухолью и 73,1% с неактивным раком). Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Eurek Alert.

Пациенты с COVID-19, включая как с активным, так и с неактивным раком, имели более высокие показатели госпитализации по сравнению с пациентами (55,2% против 29%), онкологических заболеваний у которых в анамнезе не было. Также рак повысил риск госпитализации в отделение интенсивной терапии (25,7% против 11,7%) и смертности в течение первых 30 дней с момента заражения (13,4% против 1,6%). В то время как летальность была более сильно связана с пациентами с активным раком, пациенты в ремиссии также сталкивались с общим повышенным риском более тяжелого течения заболевания по сравнению с пациентами COVID-19 без рака.

Примечательно, что доля чернокожих пациентов - которые составляют 20% пациентов в биобанке - была значительно выше как среди онкобольных, так и среди ранее не переносивших рак COVID-19-позитивных пациентов (65,7% и 64,1% соответственно) по сравнению со всеми пациентами, протестированными на SARS-CoV-2. Врачи также считают, что коронавирус непропорционально воздействует на различные расы.

Исследования показывают, что пациенты с раком имеют более высокий риск осложнений COVID-19, частично обусловленный такими факторами, как более пожилой возраст, более высокая частота курения, сопутствующие заболевания, частое воздействие медицинских препаратов и эффекты терапии рака. Сам рак и его воздействие на организм могут играть определенную роль в обострении коронавирусной инфекции.

"Наш вывод о том, что онкобольные пациенты с COVID-19 более часто были госпитализированы или умирали, чем пациенты, не имевших рака. Даже после корректировки факторов уровня пациента, гипотеза о том, что рак является независимым фактором риска для усложнения инфекции COVID-19, подтвердился", - написали ученые.

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