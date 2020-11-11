Смертная казнь отменяется: украинка в Индонезии смогла избежать сурового наказания за пастилу

Украинку едва не казнили в Индонезии из-за посылки от родителей (Коллаж РБК-Украина)

Девушка получила посылку от родителей из Украины и угодила в тюрьму Индонезии

Украинку Дашу Шигаеву едва не казнили в Индонезии так как заподозрили ее в провозе наркотиков. У девушки обнаружили в посылке пастилу, и полиция ее задержала по подозрению в перевозке наркотических веществ.

Домашнюю сливовую пастилу Даше прислали в посылке родители. Они сами ее приготовили и отправили дочери в Индонезию. В полиции пастилу спутали с наркотиками и отправили девушку в следственный изолятор. Родные предали эту историю огласке, так как в Индонезии очень строгие законы и украинке грозило наказание в виде смертной казни. Делом Даши начали обстоятельно заниматься и отправили ее пастилу на экспертизу. У девушки также взяли анализ крови на наличие наркотических веществ. Детали сообщает издание "Факты".

Почти шесть суток украинка ожидала результатов анализа и по словам сестры Даши – украинку оставили под стражей, но сотрудники индонезийской полиции начали вести себя с ней предельно вежливо. Результаты экспертизы стали известны 11 ноября и стало известно, что ни в пастиле, ни в крови девушки наркотических веществ не обнаружено.

Однако есть версия о том, что в полиции изначально знали, что наркотиков там нет. Как рассказал известный путешественник и писатель Богдан Логвиненко на своей странице в Facebook, у родных украинки требовали взятку в размере 35 тысяч долларов за "решение вопроса".

"Порешать" предлагали за 35 тысяч долларов, потом уже за 15. Мы начали поиск адвокатов, похожих кейсов, консультаций от дипломатов. Конечно, что никаких взяток никто не собирался платить. Спасибо всем вовлеченным в это дело дипломатам в Министерстве иностранных дел, ваша поддержка чувствовалась и была мощной. Сегодня утром Дашу освободили. Полицейские впервые в жизни попробовали сливовую пастилу и сказали, что она вкусная", - написал Логвиненко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индонезии украинку арестовали за посылку с пастилой и ей грозит смертная казнь.