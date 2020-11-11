Смертна кара скасовується: українка в Індонезії змогла уникнути суворого покарання за пастилу

Українку ледь не стратили в Індонезії через посилку від батьків (Колаж РБК-Україна)

Дівчина отримала посилку від батьків з України і попала в тюрму Індонезії

Українку Дашу Шигаєву ледь не стратили в Індонезії оскільки запідозрили її у перевезенні наркотиків. У дівчини виявили в посилці пастилу, і її затримала поліція за підозрою в перевезенні наркотичних речовин.

Домашню сливову пастилу Даші надіслали в посилці батьки. Вони самі її приготували та відправили донці в Індонезію. У поліції пастилу сплутали з наркотиками та відправили дівчину в слідчий ізолятор. Рідні надали цій історії розголосу, через те, що в Індонезії дуже суворі закони й українці загрожувало покарання у вигляді смертної кари. Справою Даші почали ґрунтовно займатися і відправили її пастилу на експертизу. У дівчини також взяли аналіз крові на наявність наркотичних речовин. Деталі повідомляє видання "Факти".

Майже шість діб українка очікувала результатів аналізу і за словами сестри Даші – українку залишили під вартою, але співробітники індонезійської поліції почали поводитися з нею гранично ввічливо. Результати експертизи стали відомі 11 листопада стало відомо, що ні в пастилі, ні в крові дівчини наркотичних речовин не виявлено.

Однак є версія про те, що в поліції від початку знали, що наркотиків там немає. Як розповів відомий мандрівник і письменник Богдан Логвиненко на своїй сторінці в Facebook, у рідних українки вимагали хабар у розмірі 35 тисяч доларів за "розв'язання питання".

"Порішати" пропонували за 35 тисяч доларів, потім вже за 15. Ми почали пошук адвокатів, схожих кейсів, консультацій від дипломатів. Звичайно, що ніяких хабарів ніхто не збирався платити. Дякуємо всім залученим в цю справу дипломатам в Міністерстві закордонних справ, ваша підтримка відчувалася і була потужною. Сьогодні вранці Дашу звільнили. Поліцейські вперше в житті спробували сливову пастилу і сказали, що вона смачна", - написав Логвиненко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Індонезії заарештували українку за посилку з пастилою і їй загрожує смертна кара.