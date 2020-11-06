Украинку хотят казнить на Бали: нашли "наркотики" в посылке от родителей

На Бали задержали украинку (коллаж РБК-Украина)

Индонезийская полиция задержала украинку и обвиняет в хранении наркотиков

Украинку Дашу Шигаеву, которая уже год живет на Бали, задержала индонезийская полиция. Девушку обвиняют в хранении наркотиков, за которые в стране смертная казнь. Как оказалось, Даша получила посылку от родителей с домашней пастилой, а когда пришла домой - к ней постучали "копы". У нее забрали телефон и открыли дело против нее. Об этом рассказала ее сестра Катерина Кириченко на своей Facebook-странице.

"Дашу задержали для проведения дополнительного тестирования пастилы. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было, но это не значит, что с ней не проводились какие-то махинации", - написала сестра украинки.

Родственники задержанной связались с консульством Украины в Индонезии. Там предложили подождать три дня до получения результатов повторного теста.

"Сегодня Даши звонил посол, также к ней приезжали почетные консулы. Чувствуем от них поддержку. Даша сдала анализы, а также следователи взяли материал на повторное тестирование. Еще решаем вопрос по адвокатам", — рассказала Екатерина Кириченко в комментарии ТСН.

Сама Даша написала пост в соцсети, что все постепенно налаживается и она ждет результатов экспертизы пастилы.

Даша Шигаева живет на Бали (фото: facebook.com/dasha.shigaeva)

"Дела сейчас относительно ок, спасибо, что вмешалось консульство. Мы ждем результатов экспертизы. Должны быть в течение 5 дней. Если бы не отбирали телефон, вообще бы было отлично... Огромное спасибо всем, кто помогал контактами или шерил пост", - с благодарностью написала Даша.

Как мы писали ранее, украинка Виктория Спарц из Черниговской области может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана.